SV Straelen II verpasst groß Überraschung Gegen den SV Budberg hat der SV Straelen II schon geführt, doch gereicht hat es trotzdem nicht.

Nach 17 Minuten lag Bezirksligist SV Straelen II mit 2:0 in Führung. Doch am Ende konnte auch die Mannschaft von der Römerstraße den Lauf des ungeschlagenen Tabellenführers SV Budberg nicht stoppen und musste sich mit 2:4 (2:1) geschlagen geben.

Die ersatzgeschwächten Grün-Gelben, bei denen Trainer Bilal Lekesiz in der Startelf stand, erwischten einen Start nach Maß. Der Gastgeber hatte zunächst mehr vom Spiel und ging ausgerechnet durch Lekesiz in der 14. Minute in Führung. Nur drei Minuten später war es der Straelener Torjäger Peter Okafor, der das 2:0 nachlegte.

Doch der Tabellenführer gab sich selbstverständlich nicht geschlagen. Der Budberger Felix Weyhofen erzielte in der 43. Minute den Anschlusstreffer. Kurz nach der Pause glückte Emanuel Amissah das 2:2 (48.), ehe erneut Weyhofen den Favoriten auf die Siegerstraße brachte (59.). In der 72. Minute sorgte Moritz Paul mit dem Treffer zum 4:2 für dieEntscheidung. „Ich musste viele junge Spieler einsetzen, da fehlte die Konstanz. Aber die Jungs haben es gut gemacht“, sagte Lekesiz.