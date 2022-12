SV Straelen holt doppelte Japan-Power Regionalliga West: Der SV Straelen hat Takumi Yanagisawa und Kohei Nakano verpflichtet.

Doppelte Verstärkung gibt es für den SV Straelen in der Regionalliga West. Das Tabellenschlusslicht hat kurz vor der Winterpause die Verpflichtung des erfahrenen Takumi Yanagisawa und des Nachwuchstalents Kohei Nakano bekanntgegeben. Während erstgenannter der Mannschaft unmittelbar weiterhelfen soll, ist Nakano eine Investition in die Zukunft.

Gleich doppelt bedient hat sich der SV Straelen beim Liga-Konkurrenten 1. FC Bocholt. Vom Stadion am Hünting wechseln die beiden Japaner Takumi Yanagisawa und Kohei Nakano an der Römerstraße. Beide sind in der Offensive zuhause und sollen beim SVS für mehr Torgefahr sorgen - denn da hapert es mit bislang erst mickrigen zwölf Treffern in dieser Spielzeit noch gewaltig.

Takumi Yanagisawa war im vergangenen Sommer mit dem 1. FC Bocholt von der Oberliga Niederrhein in die Regionalliga West aufgestiegen. Zum Einsatz ist er dort jedoch nicht gekommen, da ihn eine langwierige Verletzung ausgebremst hat. Inzwischen ist der 27-Jährige wieder topfit und bereit für eine neue Aufgabe. Beim SV Straelen hat er in den vergangenen zwei Wochen im Probetraining überzeugt und sich für eine Verpflichtung empfohlen. Da der vielseitige Offensivmann bereits seit einigen Jahren in Deutschland spielt, spricht und versteht er die Sprache sehr gut, was die Integration in die Mannschaft vereinfacht. Bevor er für die "Schwatten" spielte, stand er für die TuRU Düsseldorf auf dem Platz.