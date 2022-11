SV Straelen hilft Punktgewinn nicht weiter Regionalliga West: Vom Nachwuchs des 1. FC Köln trennt sich der SV Straelen torlos.

Der SV Straelen hat in der Regionalliga West eine Negativserie von vier Niederlagen in Folge beendet. Der Haken an der Sache: Das 0:0, das er am Samstag in der Heimpartie gegen den ebenfalls auf einem Abstiegsplatz stehenden 1. FC Köln U23 erreichte, hat den Tabellenletzten im Rennen um den Klassenerhalt keinen Millimeter nach vorne gebracht. Die Mannschaft hat unverändert elf Punkte Rückstand auf den rettenden 14. Tabellenplatz. Der SVS zeigte sich auch in dieser Partie zumindest von der Einsatzmoral von seiner besten Seite und warf über 90 Minuten alles in die Waagschale. Und von den Chancen her wäre durchaus der dringend benötigte Sieg möglich gewesen. So aber sind die Hoffnungen, es im Abstiegskampf irgendwie noch richten zu können, wieder ein wenig gesunken.

„Mir werden immer wieder die Fragen gestellt, ob wir schon abgestiegen sind und ob meine Mannschaft sich bereits aufgegeben hat. Das ist natürlich nicht so. Mir war von Anfang an bewusst, dass es keine leichte Aufgabe werden wird. Wir werden bis zum Schluss alles geben, dass die Saison aus unserer Sicht vernünftig zu Ende gespielt wird“, sagte der Straelener Trainer Bekim Kastrati.

Der SV Straelen schickte im Stadion an der Römerstraße im Gegensatz zur Vorwoche eine leicht veränderte Anfangsformation ins Rennen. Für Innenverteidiger Hassine Refai stand Koman Fionouke auf den Platz. Auf der zentralen Mittelfeldposition lief Niek Munsters für Marco Cirillo auf. Bereits die ersten zehn Minutenhatten es in sich. Zuerst scheiterte Marcel Heller (6.) aus rund 16 Metern knapp aus der Distanz, bevor nach einem Missverständnis in der Straelener Abwehr der Kölner Simon Breuer wie aus dem Nichts vor Keeper Julius Paris auftauchte, aus aussichtsreicher Position allerdings vergab (9.). Drei Minuten später hätte es 1:0 für den SVS stehen müssen. Nach einer schönen Hereingabe von Ole Päffgen kam Ken Mata völlig frei stehend zum Kopfball, brachte jedoch das Kunststück fertig, Gäste-Keeper Jonas Urbig den Ball genau in die Arme zu köpfen.