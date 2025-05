SV Straelen hat den Tiefpunkt erreicht

Der SV Straelen ist endgültig am sportlichen Tiefpunkt angelangt. Das einstige Aushängeschild des Kreises Kleve/Geldern spielt in der kommenden Saison in den Niederungen der Kreisliga B. Seit Freitagabend herrscht Gewissheit: Die 2:5 (1:2)-Heimniederlage gegen den SV Issum hat den Abstieg aus dem Kreisliga-Oberhaus besiegelt.