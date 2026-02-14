SV Stöckheim startet mit Niederlage in die Vorbereitung

– Foto: Marc Wiechert

Der SV Stöckheim startete in die Testspiel-Saison für die Wintervorbereitung, musste sich aber mit einer Niederlage begnügen. Bereits am morgigen Sonntag besteht die Chance, die Niederlage vergessen zu machen..

Der erste Testspiel fand auswärts beim TuS Cremlingen statt. Der Turn- und Sportverein spielt in der Nordharzliga und belegt dort den elften Platz. Zur Halbzeit stand es noch 0:0, doch dann reichten 20 starke Minuten der Hausherren, um die Weichen auf Sieg zu stellen.

Lediglich das 1:3 nach Elfmeter gelang Stöckheim noch. Der Torschütze für den Fünften der Kreisliga Braunschweig war Andre Stielau. Am Sonntag dann also direkt das nächste Match. Diesmal auf heimischen Platz. Gegner wird dann Bosphorus Gifhorn sein, die in der 1. Kreisklasse Gifhorn bisher nur eine Niederlage kassierten und dadurch auf dem dritten Platz stehen.