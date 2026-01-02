SV Steinbach: „Wir wollen bis zum Schluss oben mitspielen“

Im FuPa-Teamcheck äußert sich Philipp Heller zur Hinrunde des SV Steinbach in der Kreisliga A2 Rems/Murr/Hall. Der Trainer spricht über eine gute Ausgangslage, vergebene Punkte in Schlussphasen, eine intensive Vorbereitung und den klaren Anspruch, bis zum Saisonende ganz oben dabei zu bleiben.

Der Start in die Rückrundenvorbereitung ist klar terminiert. „Vorbereitungsstart ist am 20.01.“, erklärt Philipp Heller. Inhaltlich setzt der Trainer klare Schwerpunkte: „Wir werden im läuferischen und taktischen Bereich viel arbeiten“, um die Mannschaft gezielt weiterzuentwickeln.

Die bisherige Saison bewertet Heller insgesamt positiv, bleibt dabei aber kritisch. „Die Hinrunde war gut“, sagt er, schiebt jedoch hinterher: „Trotzdem hätten es 5–6 Punkte mehr sein können.“ Vor allem der Umgang mit knappen Spielständen beschäftigt den Trainer. „Wir haben teilweise Spiele in der Schlussphase abgegeben. Das müssen wir in der Rückrunde ändern.“

Kaderentwicklung und gelungene Integration

Besonders zufrieden zeigt sich Heller mit der personellen Entwicklung innerhalb der Mannschaft. „Die Integration der Neuzugänge hat sehr gut funktioniert“, betont er. Zudem rückten „Spieler aus der 2. Mannschaft in den Kader“. Auch Rückkehrer spielten eine wichtige Rolle: „Einige Spieler, die eine Pause eingelegt haben, sind zurückgekehrt und haben ihre Sache super gemacht.“

Zielsetzung und personelle Veränderung

Für den weiteren Saisonverlauf formuliert der Trainer ein klares Ziel. „Wir wollen bis zum Schluss oben mitspielen und die Möglichkeit wahren, am Ende auf den ersten beiden Plätzen zu stehen.“ Personell gibt es einen feststehenden Abgang. „Mustafa Al Rubaye“ verlässt den Verein „aus persönlichen Gründen“.

Blick auf die Liga

In der Meisterfrage zeigt sich Philipp Heller eindeutig. „Welzheim hat ganz klar die Favoritenrolle auf die Meisterschaft“, stellt er fest und richtet den Fokus zugleich auf die eigenen Aufgaben in der Rückrunde.