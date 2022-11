SV Steinbach gewinnt das Kellerduell SVS klettert nach dem 3:2 gegen die Spvgg Kleinaspach/Allmersbach in der Fußball-Bezirksliga auf Rang 13.

Der FSV Waiblingen verteidigte mit einem 7:1-Kantersieg in Rudersberg die Tabellenführung in der Fußball-Bezirksliga. Einen 3:1-Sieg feierte der SV Unterweissach auf eigenem Platz gegen den VfL Winterbach. Der SV Steinbach gewann gegen Aufsteiger Spvgg Kleinaspach/Allmersbach mit 3:2 und kletterte auf den 13. Rang. Kleinaspach trägt weiterhin die rote Laterne.

Einen wichtigen Dreier feierten die Steinbacher im Abstiegskampf. Nach 18 Minuten brachte Arbenit Kryeziu die Hausherren in Führung. Zehn Minuten später antworteten die Kleinaspacher mit dem Ausgleich von Thilo Hesser. Dabei blieb es bis zur Pause. Schon eine Minute nach Wiederbeginn sorgte SVS-Spielertrainer Talha Ünal für die erneute Führung der Gastgeber. Doch damit nicht genug, Ünal baute den Vorsprung in der 65. Minute auf 3:1 aus. Ein vermeintliches Polster für die Gastgeber, denn zehn Minuten vor dem Abpfiff wurde es noch einmal spannend. Steinbachs Ivan Juric hatte zum 2:3 für Kleinaspach ins eigene Tor getroffen. Mit viel Glück und Geschick verteidigte die Mannschaft des Trainerduos Ünal/Philipp Heller jedoch ihren knappen Vorsprung und feierte ihren zweiten Saisondreier.

„Das war heute nicht unser bestes Spiel, aber wichtig waren die drei Punkte“, resümiert Ralf Noack nach dem Schlusspfiff. Der Sportvorstand des SVU atmete tief durch und durfte sich über den dritten Saisonsieg seiner Mannschaft freuen. Allerdings ging der Gast aus Winterbach nach 23 Minuten durch ein Tor von Simon Piscopo in Front. Erst zwei Minuten vor dem Pausenpfiff köpfte Denis Krug eine Flanke von Andreas Grimmer zum Ausgleich ins VfL-Tor. Fünf Minuten nach dem Wechsel gingen die Gastgeber durch einen Kopfballtreffer von Jannis Scholz in Führung. Dieses Mal war Simon Lindemann der Vorbereiter. Nach einer Stunde erhöhte Scholz auf Vorlage von Grimmer auf 3:1. Danach kontrollierten die Hausherren Ball und Gegner.

