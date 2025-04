SV Steinbach gewinnt 5:4-Spektakel, SV Westheim mit spätem Ausgleich

Kreisliga A1:

TV Weiler/Rems – Spvgg Rommelshausen 1:4

Blitzstart für die Gäste: Bereits in der 1. Minute brachte Moubaroukou Yakoubou die Spvgg Rommelshausen mit 1:0 in Führung. In der 26. Minute erhöhte Georgios Liakas auf 2:0. Die Heimelf kam durch Simon Zasinski in der 61. Minute auf 1:2 heran, doch Martin Nokaj stellte in der 76. Minute den alten Abstand wieder her. Den Schlusspunkt setzte Denis Dejanovic in der 88. Minute mit dem Treffer zum 4:1-Endstand für Rommelshausen.

SV Breuningsweiler II – VfL Winterbach 2:2

Filip Kalic brachte die Gäste aus Winterbach früh mit 1:0 in Führung (3.), doch Rene Michael Huber glich in der 47. Minute für Breuningsweiler aus. In der 60. Minute traf Till Kappeller zur erneuten Führung für Winterbach, ehe Niko Bubak in der 83. Minute für die Hausherren ausglich.

Anagennisis Schorndorf – SV Plüderhausen 3:1

Ahmet Alabas brachte die Gastgeber in der 26. Minute mit 1:0 in Führung, und nur sechs Minuten später erhöhte Ali Ramin Alizada auf 2:0. Mit einem verwandelten Foulelfmeter in der 43. Minute schnürte Alabas seinen Doppelpack. Paul Seitz verkürzte in der 85. Minute auf 1:3, doch es blieb beim Heimsieg.

VfR Birkmannsweiler – SC Korb 2:2

Mark Wanke traf in der 19. Minute zur Führung für Birkmannsweiler, Alexander Kuppinger legte in der 36. Minute das 2:0 nach. Doch Korb kam zurück: Meridon Samahodaj verkürzte per Foulelfmeter in der 72. Minute, und Nils Andrä sorgte in der 83. Minute für den Ausgleich.

SV Hertmannsweiler – SV Remshalden 4:0

Marco Schäfler traf in der 35. Minute zum 1:0 für Hertmannsweiler. Noch vor der Pause erhöhte Mario Dragic in der 40. Minute auf 2:0 und legte in der 48. Minute das 3:0 nach. David Weller stellte mit dem 4:0 in der 80. Minute den Endstand her.

TB Beinstein – FSV Waiblingen II 3:7

Torfestival in Beinstein: Moritz Schuh brachte die Gäste mit Treffern in der 7. und 41. Minute mit 2:0 in Führung. Paul Pfister verkürzte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf 1:2. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Niko Saggio per Foulelfmeter (54.) folgte eine Waiblinger Offensivshow: Tommaso Forciniti (56.), Atakan Kaya (58.), Florian Pursche (69.), Markus Lyska (81.) und Manuel Beluzic (90.+1) trafen für die Gäste. Dario Schorpp konnte für Beinstein zwischenzeitlich auf 3:6 verkürzen (85.).

TV Stetten – TSV Nellmersbach II 0:4

Vor 150 Zuschauern erwischten die Gäste den besseren Tag: Randy Abada traf in der 23. Minute zur Führung, Sandro Brandstetter erhöhte in der 40. Minute. Jannik Mack sorgte mit einem Doppelpack in der 74. und 80. Minute für den deutlichen 4:0-Auswärtssieg.