SV Stahl verpasst Punktgewinn knapp!

– Foto: Falko Unbehaun

Am Samstag stand für den SV Stahl das nächste Ligaspiel gegen Haarhausen an. In der ersten Halbzeit zeigte die Stahl-Elf eine gute Leistung und ging in der 6. Minute durch die erste herausgespielte Chance in Führung. Nach toller Vorarbeit von Nick erzielte Jan das 1:0. Auch defensiv stand das Team gut, Torwart Sebastian Lange konnte mit zwei starken Paraden glänzen. Anfang der zweiten Halbzeit fanden die uborner nicht richtig ins Spiel und wirkten ideenlos. Sie ließen sich durch die Spielweise des Gegners leicht beeinflussen. Die Quittung dafür erhielt man nach einem Freistoß, als die Gäste auf 1:1 stellten.Anschließend stabilisierte sich die Stahl-Elf wieder und ließ nicht mehr viel zu. Ein großer Fehler im Spielaufbau bescherte den Gästen den 1:2-Siegtreffer, der sich in keiner Weise anbahnte. Leider blieb es bei diesem Ergebnis. Der SV Stahl unterlag denkbar unglücklich und verliert das erste Heimspiel im neuen Jahr. Jetzt gilt es, die richtigen Schlüsse zu ziehen.

Nächste Woche steht das Auswärtsspiel in Blankenhain an.