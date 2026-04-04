SV Stahl verpasst Derby-Sieg knapp

Bild – Foto: Falko Unbehaun

Am Donnerstag, stand für den SV Stahl das mit Spannung erwartete Derby gegen Bad Blankenburg an. Nach der Niederlage in der Vorwoche hatte sich das Team viel vorgenommen und wollte eine klare Reaktion zeigen – und genau das gelang über weite Strecken der Partie. Von Beginn an dominierte der SV Stahl das Spielgeschehen. Die Gastgeber präsentierten sich sowohl offensiv als auch defensiv stabiler und erspielten sich früh gute Torchancen. Folgerichtig ging Stahl nach einem berechtigten Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Mit diesem verdienten Ergebnis ging es auch in die Halbzeitpause.

Allerdings hätte die Führung bereits höher ausfallen müssen!

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste zwar zu mehr Ballbesitz, doch die Kontrolle über das Spiel blieb weiterhin bei Stahl. Die Hausherren hatten mehrfach die Gelegenheit, die Führung auszubauen – unter anderem durch Sebastian Lindig, dessen Abschluss knapp über das Tor ging, sowie eine weitere Chance, die spektakulär auf der Linie geklärt wurde. Das entscheidende 2:0 wollte jedoch nicht fallen. So kam es, wie es im Fußball oft geschieht: In der 90. Minute erhielten die Gäste einen Freistoß. Der anschließende Klärungsversuch misslang, Ewigleben zog ab und der Ball wurde noch unglücklich abgefälscht – unhaltbar für den Keeper und zum 1:1 im Netz. Kurz darauf beendete der souverän leitende Schiedsrichter Philipp Schaller die Partie. Aus Sicht des SV Stahl ist das Ergebnis äußerst bitter. Nach Abpfiff war die Enttäuschung den Spielern deutlich anzusehen. Ähnlich wie bereits in Teichel wurde es versäumt, den Sack frühzeitig zuzumachen – und dafür wurde die Mannschaft erneut bestraft. Dennoch kann das Team auf eine insgesamt sehr solide Leistung aufbauen. Die Entwicklung zeigt klar in die richtige Richtung, und der nächste Schritt im Kampf um den Klassenerhalt ist erkennbar. Mit dem Punktgewinn verbessert sich der SV Stahl wieder auf Platz 10 der Tabelle.

Am kommenden Wochenende gastiert Ilmenau in Unterwellenborn. Mit einer Leistung wie im Derby wird es auch für die Gäste schwer werden, in Uborn etwas Zählbares mitzunehmen.

Der SV Stahl wünscht allen Fans und Unterstützern schöne Feiertage und ein frohes Osterfest!

Für den SV Stahl spielten: Alexander Marko, Ben Gräbedünkel, Julien Straube, Sandro Grieser, David Schmidt, Stefan Kohlberg, Jan Lorenz, Sebastian Lindig, Nick Weihrauch, Luca Weidhaas, Anthony Kramer, Leonard Ott, Daniel Lorber

STAHL FEUER