SV Stahl verpasst Befreiungsschlag

Spielbericht von Christian Ebsen (SV Stahl Unterwellenborn)

In einem umkämpften Duell mit Chancen auf beiden Seiten entschied am Ende ein einziges Tor die Partie. Der SV Stahl unterlag Schöndorf knapp mit 0:1 und musste nach dem bitteren Pokalaus den zweiten Rückschlag innerhalb kurzer Zeit verkraften. Trotz engagierter Leistung fehlte dem Team diesmal das nötige Quäntchen Glück im Abschluss. Nun gilt es, die richtigen Schlüsse aus der Niederlage zu ziehen und den Fokus voll auf das kommende Auswärtsspiel in Gräfenroda zu richten.