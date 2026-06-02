SV Stahl verliert in Uhlstädt

– Foto: Falko Unbehaun

Spielbericht SV Stahl Unterwellenborn

In der ersten Halbzeit begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe und erspielten sich mehrere gute Torchancen. Die Defensivreihen standen jedoch sicher, und beide Torhüter verhinderten mit starken Paraden einen Rückstand ihrer Teams. So ging es nach einer umkämpften ersten Hälfte folgerichtig mit einem torlosen 0:0 in die Pause. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie zunächst offen. In der 56. Minute gelang den Gastgebern jedoch die Führung zum 1:0. Nur vier Minuten später bauten die Gäste ihren Vorsprung durch einen fragwürdigen Handelfmeter auf 2:0 aus. Die winzigen, umstrittenen Schiedsrichterentscheidungen sorgten bei den Ubornern für Unmut und beeinflussten den Spielverlauf zugunsten der Gastgeber! In der 65. Minute folgte der nächste Rückschlag, nach einer unglücklichen Abwehraktion landete der Ball zum 3:0 im eigenen Netz. Trotz des deutlichen Rückstands zeigte die Stahl-Elf große Moral und gab sich nicht auf. Mit viel Einsatz versuchte sich die Mannschaft zurück ins Spiel zu kämpfen und wurde in der 81. Minute belohnt. Nach einem Foulspiel im Strafraum entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter. Justin Löbe übernahm die Verantwortung und verwandelte sicher ins linke untere Eck zum 1:3. Die Hoffnung auf eine spannende Schlussphase währte jedoch nur kurz. In der 86. Minute stellte der Uhlstädter SV mit dem Treffer zum 4:1 den alten Abstand wieder her und sorgte für die endgültige Entscheidung. Wenig später pfiff der Schiedsrichter die Partie ab. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit nutzte der Uhlstädter SV seine Chancen nach der Pause konsequent aus. Der Sieg der Gäste war letztlich verdient, fiel jedoch zu hoch aus. Der SV Stahl II bewies insbesondere nach dem zwischenzeitlichen 0:3-Rückstand großen Kampfgeist und hielt bis zum Schlusspfiff dagegen. Dennoch steht man leider ohne Punkte da.