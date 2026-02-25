SV Stahl verliert in Langewiesen

Nach einem langen Ball nutzte Langewiesen in der 23. Minute eine Unachtsamkeit in der Defensive zur 1:0-Führung. Der SV Stahl erspielte sich im Anschluss mehrere gute Möglichkeiten, scheiterte jedoch immer wieder am Abschluss. Statt des Ausgleichs fiel kurz vor der Pause das 2:0 (38.).

Mit großen Personalsorgen reiste der SV Stahl zum letzten Testspiel nach Langewiesen. Trotz klarer Feldüberlegenheit blieb den Gästen erneut das Glück im Torabschluss verwehrt. Die Gastgeber hingegen zeigten sich äußerst effizient.

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild kaum: Stahl drückte, Langewiesen traf. Mit ihrer nächsten Chance erhöhten die Gastgeber auf 3:0. Die Effizienz lag klar auf Seiten der Hausherren.

Der SV Stahl gab sich nicht auf und kam durch Treffer von Nick und Ben noch einmal auf 2:3 heran. Der Ausgleich wollte jedoch nicht mehr gelingen. So stand am Ende eine erneute, vermeidbare Niederlage – vor allem aufgrund der weiterhin schwachen Chancenverwertung.

Vielleicht platzt der Knoten ja in der kommenden Woche.

Für den SV Stahl spielten:

Jonas Grieser, Ben Gräbedünkel, Julien Straube, Stefan Kohlberg, Jan Lorenz, Calvin Schwimmer, Nick Weihrauch, Luca Weidhass, Leonard Ott, Eric Wahl, Felix Poeser

