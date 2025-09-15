SV Stahl verkauft sich ordentlich gegen Ilmenau

Spielbericht von Christian Ebsen (SV Stahl Unterwellenborn)

Am Wochenende stand für unsere M1 das schwere Auswärtsspiel in Ilmenau auf dem Programm. Schon im Vorfeld wurde erwartet, dass es eine klare Angelegenheit für den Favoriten werden könnte. Das Endergebnis mag dies zwar widerspiegeln, doch der Spielverlauf zeigte ein anderes Bild. Die Uborner starteten konzentriert in die Partie. Mit einer soliden Defensivarbeit machten sie es den Gastgebern lange Zeit schwer und setzten selbst immer wieder Nadelstiche nach vorn. Bis kurz vor der Pause hielten sie das 0:0, ehe Ilmenau in der Schlussphase der ersten Halbzeit eine Unachtsamkeit nutzte und mit 1:0 in Führung ging. Trotz des Rückstands zeigte sich Trainer Matejka zufrieden mit der Einstellung seiner Mannschaft und forderte, die Leistung auch in Hälfte zwei fortzuführen. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Ilmenau früh auf 2:0. Der SV Stahl ließ sich davon jedoch nicht beirren: Julien Straube traf nach sehenswerter Vorarbeit von Nick Weihrauch zum 2:1-Anschluss. Kurz darauf hatten die Gäste sogar die große Chance zum Ausgleich – doch Nicks Abschluss landete nur im Außennetz. Stattdessen nutzte Ilmenau in der 76. Minute eine gute Kombination zum 3:1. In den Schlussminuten warf der SV Stahl noch einmal alles nach vorn, öffnete damit aber auch die Defensive. Ilmenau bestrafte dies eiskalt und stellte in den letzten zehn Minuten auf 5:1 – der Endstand.