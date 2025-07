SV Stahl Unterwellenborn verstärkt sich für die Kreisoberliga

Nach dem erfolgreichen Aufstieg in die Kreisoberliga Mittelthüringen hat der SV Stahl Unterwellenborn seine ersten Transfers präsentiert. Sechs Neuzugänge sollen das Team gezielt verstärken – mit einem Mix aus Rückkehrern, Talenten und erfahrenen Spielern.

Anthony Kramer kehrt nach mehreren Stationen, unter anderem in Leutenberg, zurück zu seinem Jugendverein. Der zentrale Mittelfeldspieler bringt nicht nur Tempo und Einsatzfreude mit, sondern auch einen starken rechten Fuß – Qualitäten, die im Abstiegskampf Gold wert sein können.

Ali Nasser Khan kommt als technisch starker Offensivspieler ins Team. Mit seinem ausgeprägten Dribbling, seiner Agilität und Spielübersicht soll er vor allem im letzten Drittel für frischen Wind sorgen und das Offensivspiel beleben.

Zweikampfmaschine für die Abwehr:

Michel Hantke verstärkt die Defensive der Stahl-Elf. Der robuste Innenverteidiger, der auch auf der Sechs eingesetzt werden kann, gilt als zweikampfstark und zuverlässig im Spielaufbau.

Stratege im Zentrum:

Calvin Schwimmer bringt Ruhe und Struktur ins zentrale Mittelfeld. Der Spielmacher überzeugt mit präziser Ballverteilung und hoher Spielintelligenz – wichtige Bausteine für eine erfolgreiche Kreisoberliga-Saison.

Torgefahr auf dem Flügel:

Mit Luca Weidhaas stößt ein pfeilschneller Offensivspieler zum Team. Der ehemalige Top-Torjäger der A-Junioren des FC Saalfeld bringt viel Tempo, Zug zum Tor und einen starken Abschluss mit. Sein Vater Jens Ölsner ist noch heute für die Alten Herren des SV Stahl aktiv.

Technik aus Bolivien:

Ein Hauch von internationalem Flair kommt mit Eduardo Flores Gutierrez. Der gebürtige Bolivianer spielte bereits in der zweiten Liga seines Heimatlandes. Technisch versiert und kreativ am Ball, muss der Offensivmann allerdings noch an seiner Fitness arbeiten, um sein volles Potenzial auszuschöpfen.



Gemeinsam für das große Ziel:

Mit den Neuzugängen will der SV Stahl in der Kreisoberliga bestehen. Alle sollen mithelfen, das Saisonziel Klassenerhalt als geschlossene, hungrige Einheit zu schaffen.