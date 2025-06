SV Stahl Unterwellenborn kehrt in die KOL zurück

SV Stahl Unterwellenborn – SG Sportfreunde Elxleben 2:1 (1:1)

Mit einer kämpferisch starken Leistung belohnt sich der SV Stahl am letzten Spieltag mit drei Punkten – und dem damit verbundenen Aufstieg in die Kreisoberliga! Der SV Stahl war von Beginn an klar fokussiert – jeder Spieler wusste, worum es an diesem Tag geht. Es entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe. In der 23. Minute belohnte sich unser Team mit der Führung: Nach einem tollen Einzelleistung von David spielte dieser den Ball auf Nick, der direkt auf Leo weiterleitete und er vollendete zum 1:0. Nur zwei Minuten später hatten unsere Gäste ihre erste große Chance, doch Alex parierte glänzend. In der 33. Minute hätte das 2:0 fallen müssen, doch Jans Abschluss strich knapp am Tor vorbei. Stattdessen erzielte Elxleben in der 36. Minute den Ausgleich – ein Sonntagsschuss schlug unhaltbar im Winkel ein. Mit dem 1:1 ging es in die Kabinen. Trainer Matejka zeigte sich mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden und forderte dieselbe Entschlossenheit auch für die zweite Hälfte. Mit Wiederanpfiff übernahm der SV Stahl die Kontrolle. In der 50. Minute war es erneut Leo, der die 2:1-Führung erzielte: Nick ließ einen Gegenspieler stehen und spielte den Ball scharf vors Tor – Leo blieb cool und schnürte seinen Doppelpack! Nur fünf Minuten später hätte es fast 3:1 gestanden – doch der Ball krachte an die Latte. Bis zum Abpfiff ließ unsere Mannschaft nichts mehr anbrennen. Elxleben hatte noch eine Chance, doch erneut war Alex zur Stelle. Die Abwehr stand sicher – und als der souveräne Schiedsrichter Poser schließlich abpfiff, brachen alle Dämme.