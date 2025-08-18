SV Stahl unterliegt zum Auftakt

Am Samstag war es soweit: Nach drei Jahren Abstinenz gab der SV Stahl sein Comeback in der Kreisoberliga. Mit Beginn des Spiels erwischte der Gastgeber den besseren Start. Schon in Minute eins musste Lange eingreifen und hielt den Ball glänzend. Keine vier Minuten später landete ein weiterer Abschluss über den Kasten. Der SV Stahl musste sich erst einmal ordnen, hatte aber immer wieder Probleme in den Zweikämpfen, und die letzten entscheidenden Situationen entschieden die Gastgeber für sich. In Minute 17 fiel für die Gastgeber das erste Tor: Ein Freistoß der Gäste führte zum Ballverlust, Martinroda spielte es gut aus, Oschmann stand richtig und erzielte das 1:0. Nur drei Minuten später die nächste Möglichkeit, doch der Ball ging über das Tor. In Minute 34 konnte sich der SV Stahl ein wenig befreien und den ersten guten Angriff spielen. Kramers Abschluss war allerdings zu zentral, sodass der Torhüter den Ball fangen konnte. In Minute 40 konnte Weihrauch auf der Linie das 0:2 verhindern. Mit einem 1:0 ging es in die Kabinen.

Stahl-Coach Matejka forderte mehr Mut und Aggressivität in den Zweikämpfen – das gelang direkt! Die Stahl-Elf wirkte wacher, aggressiver und belohnte sich in Minute 57 mit dem Ausgleich: Teichmann spielte im Mittelfeld raus auf Lorenz, der sich durchsetzte, in den Sechzehner passte, wo Ott stand und den Ball versenkte! Das Tor war zu diesem Zeitpunkt verdient. Martinroda ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und bekam nur sechs Minuten später einen Einwurf. Der Ball kam zum Stürmer, der volley abzog und unhaltbar ins Netz traf – die Gastgeber waren wieder vorn. Der SV Stahl wollte direkt nachlegen, bekam aber die rechte Seite nicht richtig in den Griff. Eine Flanke von rechts flog in den Strafraum, der Stahl-Verteidiger wollte klären, doch der Ball ging unglücklich ins eigene Netz. Die Stahl-Elf kämpfte weiter und erzielte in Minute 83 den Anschlusstreffer: Nach Weidhass-Flanke köpfte Lorenz ein. Unterwellenborn rannte nochmal an, hatte aber wie in Hälfte eins in den letzten entscheidenden Spiel Situationen wieder nicht das Glück auf seiner Seite, sodass es beim 3:2-Endstand blieb.