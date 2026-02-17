SV Stahl unterliegt in Pößneck

Spielbericht von Christian Ebsen (SV Stahl Unterwellenborn)
Am Donnerstag absolvierte die M1 des SV Stahl ihr erstes Vorbereitungsspiel und war dabei auswärts in Pößneck gefordert. Gegner war der aktuelle Spitzenreiter der KOL Jena-Saale-Orla – eine echte Standortbestimmung zum frühen Zeitpunkt der Vorbereitung.
Beide Mannschaften begannen zunächst abwartend und tasteten sich ins Spiel. In der 12. Minute nutzten die Gastgeber jedoch ihre erste klare Möglichkeit: Babinsky brachte Pößneck mit 1:0 in Führung. Fast im direkten Gegenzug hätte der Ausgleich fallen müssen, doch der Abschluss von Weidhaas wurde stark vom Pößnecker Schlussmann pariert. Auch die anschließende Ecke sorgte für Gefahr, der Kopfball verfehlte das Tor jedoch knapp. Nur zwei Minuten später zeigte sich Pößneck eiskalt. Eine Unachtsamkeit in der Stahl-Defensive wurde konsequent zum 2:0 genutzt – ein bitterer Moment aus Uborner Sicht. In der Folge übernahmen die Hausherren mehr und mehr die Kontrolle, erspielten sich weitere Chancen und stellten in der 39. Minute auf 3:0. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause.
Nach dem Seitenwechsel nahm Pößneck etwas Tempo aus dem Spiel, kam in der 54. Minute jedoch zu einem eher fragwürdigen Handelfmeter. Häußler verwandelte mit etwas Glück, da Torhüter Lange noch am Ball war, den Einschlag aber nicht verhindern konnte. Quasi im direkten Gegenzug führte ein leichtfertiger Ballverlust zum nächsten Gegentreffer: Matzke erhöhte auf 5:0. Danach passierte bis zum Abpfiff nicht mehr viel.
So blieb es am Ende bei einer deutlichen 0:5-Niederlage aus Uborner Sicht. Der SV Stahl haderte vor allem mit der Chancenverwertung sowie mit der defensiven Abstimmung – hier lief noch längst nicht alles rund. Pößneck hingegen überzeugte durch Zielstrebigkeit, Effizienz und Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor.
Bereits am Samstag bietet sich im Testspiel gegen Oberweimar die nächste Gelegenheit, an den Abläufen zu arbeiten und eine positive Entwicklung zu zeigen.
Für den SV Stahl spielten:
Sebastian Lange, Ben Gräbedünkel, Sandro Grieser, Michel Hantke, Eric Wahl, Stefan Kohlberg (C), Anthony Kramer, Jan Lorenz, Leonard Ott, Luca Weidhaas, Nick Weihrauch, Calvin Schwimmer, Luis Weinhardt