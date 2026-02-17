SV Stahl unterliegt in Pößneck

Beide Mannschaften begannen zunächst abwartend und tasteten sich ins Spiel. In der 12. Minute nutzten die Gastgeber jedoch ihre erste klare Möglichkeit: Babinsky brachte Pößneck mit 1:0 in Führung. Fast im direkten Gegenzug hätte der Ausgleich fallen müssen, doch der Abschluss von Weidhaas wurde stark vom Pößnecker Schlussmann pariert. Auch die anschließende Ecke sorgte für Gefahr, der Kopfball verfehlte das Tor jedoch knapp. Nur zwei Minuten später zeigte sich Pößneck eiskalt. Eine Unachtsamkeit in der Stahl-Defensive wurde konsequent zum 2:0 genutzt – ein bitterer Moment aus Uborner Sicht. In der Folge übernahmen die Hausherren mehr und mehr die Kontrolle, erspielten sich weitere Chancen und stellten in der 39. Minute auf 3:0. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel nahm Pößneck etwas Tempo aus dem Spiel, kam in der 54. Minute jedoch zu einem eher fragwürdigen Handelfmeter. Häußler verwandelte mit etwas Glück, da Torhüter Lange noch am Ball war, den Einschlag aber nicht verhindern konnte. Quasi im direkten Gegenzug führte ein leichtfertiger Ballverlust zum nächsten Gegentreffer: Matzke erhöhte auf 5:0. Danach passierte bis zum Abpfiff nicht mehr viel.