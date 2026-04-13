SV Stahl überrascht den Spitzenreiter

Bericht von Christian Ebsen (SV Stahl Unterwellenborn)
90+3! Lindig schießt Uborn zum Sensationssieg gegen den Spitzenreiter
Was für ein Fußballsamstag in Uborn!
In einer intensiven und lange Zeit torlosen Partie gelingt dem SV Stahl in der Nachspielzeit der umjubelte Siegtreffer gegen den favorisierten Tabellenführer aus Ilmenau. Die Gäste aus Ilmenau präsentierten sich überraschend blass und fanden kaum Mittel gegen die kompakt stehende Defensive der Hausherren. Torchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware, sodass es folgerichtig mit einem torlosen 0:0 in die Kabinen ging. Auch nach dem Seitenwechsel zeigte sich der SV Stahl bestens organisiert und diszipliniert. Die Gäste hatten weiterhin große Probleme, sich klare Chancen zu erarbeiten. Stattdessen kamen die Hausherren zu den besseren Möglichkeiten: Gleich zweimal tauchten Stahl-Akteure frei vor dem gegnerischen Tor auf – einmal parierte der Gästekeeper glänzend, ein weiteres Mal ging der Ball knapp am Tor vorbei. Als sich bereits alles auf ein Unentschieden eingestellt hatte, überschlugen sich in der Nachspielzeit die Ereignisse. Ilmenau warf noch einmal alles nach vorne – und wurde eiskalt ausgekontert: Weiter Abschlag von Alexander Marko auf David, dieser setzte sich im direkten Duell mit seinem Gegenspieler durch und spielt den Ball zu Jan, der ohne Gegenspieler auf den Torhüter der Gäste zuläuft und den Ball noch einmal querlegt auf Sebastian Lindig, der den Ball in der 93. Minute über die Linie drückt!
Grenzenloser Jubel in Uborn!
Die gesamte Mannschaft, die Bank und die Fans feierten diesen Last-Minute-Treffer ausgelassen. Kurz darauf war Schluss – der SV Stahl sorgt für die große Überraschung und besiegt den Spitzenreiter! Der Sieg ging in Ordnung. Mit enormer Disziplin, Laufbereitschaft und Einsatzwillen erkämpfte sich die Stahl-Elf diese drei wichtigen Punkte. Mit nun 20 Zählern festigt das Team den 9. Tabellenplatz. Besonders stark: Seit nunmehr vier Heimspielen ist der SV Stahl ungeschlagen. Aus den letzten sechs Partien holte die Mannschaft starke 13 Punkte und zeigt sich in stabiler Form. Nächste Woche wartet ein echtes Schlüsselspiel in Arnstadt – dort kann der Vorsprung auf die Abstiegsplätze weiter ausgebaut werden.
Für den SV Stahl spielten:
Alexander Marko, Ben Gräbedünkel, Sandro Grieser, David Schmidt, Stefan Kohlberg, Jan Lorenz, Sebastian Lindig, Nick Weihrauch, Tim Teichmann, Luca Weidhaas, Leonard Ott, Daniel Lorber, Eric Wahl, Anthony Kramer
STAHL FEUER!