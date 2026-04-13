SV Stahl überrascht den Spitzenreiter

Was für ein Fußballsamstag in Uborn!

In einer intensiven und lange Zeit torlosen Partie gelingt dem SV Stahl in der Nachspielzeit der umjubelte Siegtreffer gegen den favorisierten Tabellenführer aus Ilmenau. Die Gäste aus Ilmenau präsentierten sich überraschend blass und fanden kaum Mittel gegen die kompakt stehende Defensive der Hausherren. Torchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware, sodass es folgerichtig mit einem torlosen 0:0 in die Kabinen ging. Auch nach dem Seitenwechsel zeigte sich der SV Stahl bestens organisiert und diszipliniert. Die Gäste hatten weiterhin große Probleme, sich klare Chancen zu erarbeiten. Stattdessen kamen die Hausherren zu den besseren Möglichkeiten: Gleich zweimal tauchten Stahl-Akteure frei vor dem gegnerischen Tor auf – einmal parierte der Gästekeeper glänzend, ein weiteres Mal ging der Ball knapp am Tor vorbei. Als sich bereits alles auf ein Unentschieden eingestellt hatte, überschlugen sich in der Nachspielzeit die Ereignisse. Ilmenau warf noch einmal alles nach vorne – und wurde eiskalt ausgekontert: Weiter Abschlag von Alexander Marko auf David, dieser setzte sich im direkten Duell mit seinem Gegenspieler durch und spielt den Ball zu Jan, der ohne Gegenspieler auf den Torhüter der Gäste zuläuft und den Ball noch einmal querlegt auf Sebastian Lindig, der den Ball in der 93. Minute über die Linie drückt!