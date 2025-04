SV Stahl Ü35 zieht souverän ins Halbfinale ein

Unsere Ü35 zieht mit einer souveränen Leistung ins Halbfinale des Kreispokals ein.

Beim Auswärtsspiel in Tonndorf zeigte unsere Stahl-Elf ab der 11. Minute eine dominante Vorstellung und ließ dem Gastgebern keine Chance. Die Anfangsphase gestaltete sich jedoch etwas schleppend. In den ersten zehn Minuten musste sich das Team zunächst an Platz und Bedingungen gewöhnen. Tonndorf hatte sogar die erste Chance der Partie, doch Keeper Spitz parierte sicher und hielt sein Team im Spiel. Nach einigen vergebenen Möglichkeiten fiel in der 37. Minute endlich das verdiente 1:0: Klinge flankte präzise, Müsa köpfte souverän zur Führung ein. Nur zwei Minuten später war es erneut Müsa, der auf 2:0 stellte. Noch vor der Pause erhöhte Honsa nach Vorlage von Ken in der 43. Minute auf 3:0. In der zweiten Halbzeit zeigte sich der SV Stahl klar überlegen und baute die Führung weiter aus. In der 49. Minute traf Ken nach Vorlage von Müsa zum 4:0. Ein direkt verwandelter Freistoß von Purzel nach einem Foul an Hermann sorgte in der 58. Minute für das 5:0. Das 6:0 fiel in der 76. Minute, als Kelle eine Flanke von Reichi verwertete. Den Schlusspunkt setzte Müsa mit seinem dritten Treffer in der 89. Minute – diesmal nach Flanke von Kelle.

Fazit:

Ein ungefährdeter Auswärtssieg und der verdiente Einzug ins Halbfinale. Nach anfänglicher Eingewöhnung übernahm der SV Stahl ab der 11. Minute komplett die Kontrolle, überzeugte mit schönen Toren und einer konzentrierten Leistung über die gesamte Spielzeit.

STAHL FEUER