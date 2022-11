SV Stahl Ü35 zieht ins Viertelfinale ein

Spielbericht von Kathi Engelmann (SV Stahl Unterwellenborn)

Eigentlich sind wir von den Schlachtrössern des Vereins einen glatten Durchmarsch gewöhnt, wir wollten sogar die Anzeigetafel erweitern, damit mehr Tore drauf passen, aber zum Achtelfinale des Kreispokals waren es dann doch nicht die einfachsten Gegner. In den ersten 20 Minuten der Partie gegen den SC Weimar mutete es so an, als wären unsere Herren kurz vorher aus einem zu langen Mittagsschlaf erwacht – leicht verbimmelt versuchten sie sich zu sortieren und kassierten in dieser Zeit auch schon das erste Tor. In der fünften Minute gab der Schiri einen Freistoß für Weimar, der instant ins Tor flog. Sven im Tor und „stets bemüht“ (wenn man seinen Teamkameraden Glauben schenkt ) brillierte in diesem Moment leider gar nicht und war gezwungen, da schon hinter sich zu greifen. Danach hörte man den Hahn deutlich krähen, der die Mannschaft um Schinder-Trainer Schulle dann sachte weckte. Es dauerte 20 Minuten, bis diese dann ihre Betriebstemperatur erreichten und Fahrt aufnahmen. Rund um Ken und Meyerle kamen dann schöne Pässe zustande, Martin H. und Haxe gaben auf den Flügeln in der Abwehr Gas. Martin W. wie immer kämpferisch über Rechts (wehe, hier liest jemand was politisches raus ). Gretel war es dann, der den Ausgleich in der 26. Minute erzielte, Reichi tat es ihm dann wenige Minuten später gewohnt leichtfüßig nach, sodass es mit der 2:1-Führung in die Kabine ging. Die beiden heben wir an dieser Stelle mal als unsere „Abwehrwand“ hervor, sie bekommen heute mal ein großes Bienchen ins Bummiheft . Nach der Pause fand das Spiel dann beinahe ausnahmslos im gegnerischen Bereich statt, wobei sich unsere Herren mit der Chancenverwertung schwer taten. Der Torwart aus Weimar war ein beliebtes Zielobjekt, die Bälle wurden ihm fast ausnahmslos direkt in die Hände gespielt. In Minute 60 flog dann doch mal einer an ihm vorbei, Reichi netzt ein zum 3:1. Homer packte dann eine Portion Extra-Ehrgeiz: er zeigte uns dann auch noch eine riesen Chance, läuft allein aufs Tor, dribbelt vor dem Keeper auf und ab, von links nach rechts, vor und zurück, zeigt perfekte Ballführung und… schießt den letzten Mann der Weimarer direkt in die Arme. Auch Purzel, wie immer im Oversize-Look zeigte einen guten Auftritt vor dem Tor, konnte das Runde aber nicht am Torwart vorbei schmuggeln. Bis kurz vor Schluss waren die U’borner Fans dann tiefenentspannt, schwitzten aber dann doch noch einmal leicht, als Weimar in der 90. Minute den Gegentreffer zum 3:2 durch unsere Unkonzentriertheit erzielte. Maxi Spitz, der ab Minute 14 als Torwart fungierte, war da wie gewohnt und wahrscheinlich einmal zuviel nicht aus der Ruhe zu bringen und verfehlte im Gerangel vor dem Tor den Ball. Danach warfen unsere Gegner alles was sie hatten auf unsere Hälfte, der Feierabendpfiff ertönte aber nach nur wenigen Nachspielminuten und genau zur rechten Zeit. Damit ziehen die Herren ins Viertelfinale ein, das am 23. April ebenso als Heimspiel gegen Oberweimar ausgetragen wird.