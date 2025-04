SV Stahl siegt in Ilmenau souverän!

Spielbericht von Sebastian Bergner (SV Stahl Unterwellenborn)

Ein paar Minuten haben sie gebraucht, um ins Spiel zu finden was aber dem tiefstehenden Gegner zu Schulden war. Nach ca 15min haben wir dann begonnen, mehr Abschlüsse zu suchen und sind so zu immer mehr Chancen gekommen. Begünstigt durch individuelle Fehler vom Gegner sind die beiden ersten Tore gefallen....Das 3:0 dann: herrlicher Schuss durch Leo oben links ins Eck...4:0 durch guten Kurzpassfuba und einen super Ball von Vossi in den Lauf von Nick, somit fällt das 4:0....Der Gegner stand die komplette erste Hälfte schon tief, in der 2.HZ ist das nicht besser geworden, was das Spiel dementsprechend schwerfällig machte. Wir haben dann das Tempo nicht wieder richtig aufnehmen können, kamen aber trotzdem noch zu zahlreichen Chancen und haben 2 weitere Tore erzielt. Der Gegner strahlte zu keiner Zeit Gefahr aus und hatte nur einen Schuss Richtung Tor der aber über die Kiste ging. Letztendlich ein hochverdienter Sieg auch in der Deutlichkeit kann sich Angstedt nicht beschweren.