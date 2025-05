SV Stahl siegt auch in Arnstadt

Am Wochenende trat der SV Stahl auswärts beim ESV Lok Arnstadt an – und erledigte seine Pflichtaufgabe mit einem überzeugenden 4:1-Auswärtssieg. Die Mannschaft zeigte vor allem in der ersten Halbzeit eine dominante Vorstellung und ließ keinerlei Zweifel am Ausgang der Partie aufkommen.

Von Beginn an übernahm der SV Stahl das Kommando auf dem Platz. Bereits in der 8. Minute fiel der verdiente Führungstreffer: Jan traf nach starker Vorarbeit von Nick zum 1:0. Nur neun Minuten später erhöhte Nick selbst – nach einer sehenswerten Einzelaktion – auf 2:0 (17.). Der SV Stahl blieb am Drücker, spielte druckvoll und kombinationssicher. In der 42. Minute belohnte sich Leo nach einer weiteren Vorlage von Nick mit dem Treffer zum 3:0. Einziger kleiner Kritikpunkt in einer sonst starken ersten Hälfte: Die Chancenverwertung ließ noch Luft nach oben – ein noch höherer Pausenstand wäre durchaus möglich gewesen.

Zweite Halbzeit: Arnstadt mit kurzer Drangphase – Stahl bleibt cool

Nach dem Seitenwechsel versuchte Arnstadt mehr am Spiel teilzunehmen und kam in der 63. Minute durch einen direkt verwandelten Freistoß zum 1:3-Anschlusstreffer. In dieser Phase war der Gastgeber kurzzeitig das aktivere Team, erhielt allerdings zwei Minuten später eine gelb-rote Karte. Auch der SV Stahl erspielte sich weitere Chancen, ließ diese jedoch zunächst ungenutzt. Erst in der 90. Minute setzte Jan nach Vorlage von Gessi mit dem 4:1 den Schlusspunkt und stellte damit den alten Abstand wieder her.

Fazit: Der SV Stahl lieferte eine souveräne Vorstellung ab, ließ phasenweise wenig zu und behielt verdient die Oberhand.

Die zweite Hälfte genügt den Ansprüchen jedoch nicht. Mit dem klaren Auswärtssieg verteidigte das Team seine Spitzenposition in der Tabelle – Mission erfüllt!

Für den SV Stahl spielten:

Alex, Ben, Julien, David, Vossi, Kohle, Jan, Nick, Robert, Gessi, Leo, Klaus, Lorbse

STAHL FEUER 🔥