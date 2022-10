SV Stahl schlägt Martinroda und festigt Platz 3

Spielbericht von Kathi Engelmann (SV Stahl Unterwellenborn)

Da hat die Social-Media-Mutti letzte Woche geschimpft und was passiert: die Herren beider Mannschaften gewinnen ihre Heimspiele souverän am letzten Wochenende. Den Auftakt machte die Erste am Samstag. Die ersten 20 Minuten schwammen unsere Herren eher noch über den Rasen. Die Gäste der Zweiten aus Martinroda zeigten sich aggressiver und griffiger, ließen auch zwei Chancen gucken, die Alex aber problemlos hält. Die Führung sicherte dann Hohmer mit einem verwandelten Elfmeter, rausgeholt von Justin Löbe in der 34. Minute. Mit diesem Vorsprung und einem Quäntchen Glück, welches das 1:1 durch eine genau richtig hängende Latte verhinderte, gings dann in die Kabine. Die zweite Hälfte war gespickt von einigen Chancen unserer Herren, die aber erst in der 88. Minute belohnt wurden, als Hohmer zum 2:0 einschob und David mit einem Distanzschuss das dritte Tor erzielte (89. Minute). Die beiden sind übrigens auch die Führenden auf unserer Saison-Torschützenliste mit neun und sechs Toren. Jan-Niklas Lorenz kommentiert heute für uns voller Sachkunde: "Das Spiel wurde nicht durch spielerisches Können gewonnen sondern über die Zweikämpfe. Vor allem in Halbzeit zwei stand die Innenverteidigung sehr gut und hat alle Bälle weggefischt." Drei Tore – drei Punkte – Tabellenplatz 3… da müssen wir heute mal nicht schimpfen.