SV Stahl schlägt Bad Blankenburg 2 mit 3:1

Der SV Stahl bleibt weiter auf Erfolgskurs und verteidigt mit einem überzeugenden 3:1-Sieg gegen Bad Blankenburg die Tabellenspitze! Von Beginn an zeigte das Team eine starke Leistung und dominierte die ersten 20 Minuten klar. Bereits früh stellte Leo nach sehenswerter Vorarbeit von Klaus auf 1:0. Nur wenig später war es wieder Klaus, der mit einem weiten Einwurf Sandro in Szene setzte – 2:0!

Im Anschluss ließ die Konzentration in der Defensive etwas nach, was Bad Blankenburg prompt nutzte: Nach einer Ecke verkürzten die Gäste auf 2:1 – gleichzeitig der Pausenstand. In der zweiten Halbzeit drückte Stahl erneut auf das nächste Tor, erspielte sich zahlreiche Chancen, verpasste jedoch lange die Vorentscheidung. Erst kurz vor Schluss war es Nick, der mit dem erlösenden 3:1 den Deckel draufmachte.