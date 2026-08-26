SV Stahl rettet Unentschieden in Weimar

Am Samstag war der SV Stahl Unterwellenborn zu Gast beim FC Empor Weimar. Nach dem Heimsieg gegen Blankenhain wollten die Stahl-Kicker unbedingt nachlegen und auch auswärts etwas Zählbares mitnehmen.

Die erste Halbzeit ist dabei schnell erzählt. Der SV Stahl kam nur schwer in die Partie und hatte Probleme, mit dem Spiel der Gastgeber zurechtzukommen. Der FC Empor Weimar erspielte sich einige gute Möglichkeiten. Dass es zur Pause noch 0:0 stand, war auch Torhüter Alexander Marko zu verdanken, der zweimal glänzend parierte und seine Mannschaft damit im Spiel hielt. Mit Beginn der zweiten Halbzeit wurde das Spiel des SV Stahl besser. Weniger technische Fehler und ein klareres Spiel nach vorn waren dafür ausschlaggebend. Die erste gute Chance gehörte dennoch den Gastgebern. Nach einem Eckball von der rechten Seite landete der Kopfball zunächst an der Latte. Beim Nachschuss reagierten die Weimarer schneller und gingen mit 1:0 in Führung. Der Rückstand wirkte nicht lange nach bei den Unterwellenbornern. Sie fanden besser ins Spiel, zeigten mehr Offensivaktionen und kamen durch Anthony Kramer zum verdienten 1:1-Ausgleich nach schöner Vorarbeit von Dustin Jaksch! Direkt danach, drehte die Mannschaft die Partie komplett, Robert Schlimp spielte einen wunderschönen Steckpass auf Nick Weihrauch. Der eiskalt blieb und vor dem Tor zur 2:1-Führung für seine Mannschaft vollendete. Nur fünf Minuten später war die Führung wieder hinfällig. Ein langer Ball konnte nur zum Gegner geklärt werden, der Empor Stürmer nutzte die Einladung und vollendete in das verwaiste Tor der Gäste zum 2:2 Ausgleich.