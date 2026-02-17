SV Stahl rettet ein Unentschieden in Oberweimar

Der SV Stahl hat in einem Testspiel in Oberweimar große Moral bewiesen und nach einem zwischenzeitlichen Rückstand ein 4:4-Unentschieden erkämpft. Die Partie wurde auf Wunsch der Gastgeber über 3 x 30 Minuten ausgetragen.

Die Vorbereitung auf das Spiel gestaltete sich schwierig, da aufgrund eines Vorspiels kaum Zeit zum Aufwärmen blieb. Entsprechend verlief der Beginn der Begegnung. Die ersten beiden Gegentore fielen zu einfach über die Außenbahnen, bei den Hereingaben fehlte die nötige Konsequenz in der Defensive.

Auch im eigenen Spiel zeigte sich zunächst Sand im Getriebe. Im Spielaufbau unterliefen zu viele Ungenauigkeiten, mehrere Pässe fanden nicht ihr Ziel. Zudem ließ der SV Stahl zwei gute Torchancen ungenutzt und gestattete dem Gegner insgesamt zu viele Möglichkeiten. So entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dessen Verlauf Oberweimar zwischenzeitlich auf 4:2 davonziehen konnte.