SV Stahl Reserve siegt souverän in Unterweißbach

Wie schon im Testspiel der Vorwoche, das ebenfalls mit 6:1 gewonnen wurde, präsentierte sich die Mannschaft von ihrer besten Seite und festigt mit diesem Erfolg den 4. Tabellenplatz.Die Partie begann mit viel Ballbesitz für unsere Elf, doch die Gastgeber hatten die erste nennenswerte Chance – Keeper Ebsen parierte stark, der Nachschuss ging am Tor vorbei. Nach 26 Minuten war dann der Bann gebrochen: Nico Rolle traf nach feiner Vorlage von Kevin Titscher zum 0:1. In der Folge legte Jo Marvin Speerschneider mit einem Doppelpack (34. und 38. Minute) nach und schraubte das Ergebnis auf 0:3. Nur eine Minute später traf Pascal Peter zum 0:4 – ein echter Doppelschlag, der für klare Verhältnisse sorgte. Mit dieser komfortablen Führung ging es in die Pause. Trainer und Team konnten zufrieden sein, dennoch mahnte der Coach, nicht nachzulassen.Direkt nach Wiederanpfiff machte Tobias Franke dort weiter, wo die Mannschaft aufgehört hatte und erhöhte auf 0:5.

Eine kleine Unachtsamkeit in der 70. Minute brachte den Ehrentreffer für Oberweißbach – 1:5. Doch die Antwort folgte prompt: Nico Rolle setzte mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt zum 6:1-Endstand.