SV Stahl Reserve siegt souverän in Unterweißbach

Spielbericht von Christian Ebsen (SV Stahl Unterwellenborn)
Am Sonntag zeigte unsere 2.Männermannschaft erneut eine starke Leistung und feierte einen verdienten 6:1-Auswärtssieg in Oberweißbach. Einstellung, Kampfgeist und Konzentration – alles passte an diesem Spieltag!
Wie schon im Testspiel der Vorwoche, das ebenfalls mit 6:1 gewonnen wurde, präsentierte sich die Mannschaft von ihrer besten Seite und festigt mit diesem Erfolg den 4. Tabellenplatz.Die Partie begann mit viel Ballbesitz für unsere Elf, doch die Gastgeber hatten die erste nennenswerte Chance – Keeper Ebsen parierte stark, der Nachschuss ging am Tor vorbei. Nach 26 Minuten war dann der Bann gebrochen: Nico Rolle traf nach feiner Vorlage von Kevin Titscher zum 0:1. In der Folge legte Jo Marvin Speerschneider mit einem Doppelpack (34. und 38. Minute) nach und schraubte das Ergebnis auf 0:3. Nur eine Minute später traf Pascal Peter zum 0:4 – ein echter Doppelschlag, der für klare Verhältnisse sorgte. Mit dieser komfortablen Führung ging es in die Pause. Trainer und Team konnten zufrieden sein, dennoch mahnte der Coach, nicht nachzulassen.Direkt nach Wiederanpfiff machte Tobias Franke dort weiter, wo die Mannschaft aufgehört hatte und erhöhte auf 0:5.
Eine kleine Unachtsamkeit in der 70. Minute brachte den Ehrentreffer für Oberweißbach – 1:5. Doch die Antwort folgte prompt: Nico Rolle setzte mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt zum 6:1-Endstand.
Fazit: Eine rundum überzeugende Vorstellung der Kumpelelf, die offensiv wie defensiv zu gefallen wusste. Alle Treffer wurden gut herausgespielt – es hätten sogar noch mehr fallen können.
Mit dieser Leistung kann die Mannschaft selbstbewusst in die kommende Partie gegen Uhlstädt gehen.
Für den SV Stahl II spielten:
Christian Eberhardt, Jens Wolter, Toni Räthe, Paul Czekanowski, Ken Langhammer, Tobias Franke, Jo Marvin Speerschneider, Nico Rolle, Kevin Titscher, Darius König, Jonas Grieser, Max Gropp, Pascal Peter
STAHL FEUER