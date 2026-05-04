SV Stahl Reserve neuer Tabellen Zweiter!

Spielbericht von Christian Ebsen (SV Stahl Unterwellenborn)

Souverän und eiskalt! - Die Reserve des SV Stahl bleibt weiter in bestechender Form und feiert mit einem deutlichen 6:0-Erfolg gegen Gräfenthal den vierten Sieg in Serie. Durch den Ausrutscher der Konkurrenz klettert die Mannschaft erstmals auf Platz 2 der Tabelle. Am Sonntag empfing das Team um Jakob Weihrauch die Gäste aus Gräfenthal. In der Anfangsphase tasteten sich beide Mannschaften zunächst ab, ehe die Gastgeber in der 11. Minute den ersten Nadelstich setzten: Calvin Schwimmer schloss stark ab und brachte den Ball präzise im Eck zur 1:0-Führung unter. Die Gäste versuchten zu antworten, doch spätestens in der 22. Minute war bei Tim Behrendt Endstation, der mit einer starken Parade den Ausgleich verhinderte. Kurz vor der Pause kombinierten sich die Uborner sehenswert durch die gegnerischen Reihen – Kevin Titscher vollendete nach Vorarbeit von Benjamin Kroll zum 2:0 (38.). Gräfenthal wirkte nun völlig verunsichert und verursachte wenig später einen Elfmeter. Ken Langhammer trat an und verwandelte souverän zum 3:0-Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel machte die Stahl-Reserve direkt dort weiter, wo sie aufgehört hatte: Eine präzise Flanke von Ken Langhammer verwertete Benjamin Kroll zum 4:0. Die Gäste kamen zwar noch einmal gefährlich vor das Tor, doch auf der Linie wurde in höchster Not geklärt. In der 68. Minute folgte der nächste Treffer: Über Langhammer und Schwimmer gelangte der Ball zu Nico Rolle, der nur noch einschieben musste – 5:0. Spätestens jetzt war die Partie entschieden. Den Schlusspunkt setzte erneut Benjamin Kroll, der nach einer starken Vorarbeit von Justin Krummel zum 6:0-Endstand traf. Mit diesem überzeugenden Heimsieg unterstreicht der SV Stahl seine Ambitionen und belohnt sich mit dem Sprung auf Rang zwei. Kommende Woche wartet nun das absolute Spitzenspiel: Am Freitagabend gastiert die Stahl-Reserve beim Tabellenführer in Langewiesen (Anstoß 19 Uhr). Ein echtes Duell um die Spitze – die Spannung ist garantiert.