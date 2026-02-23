SV Stahl Reserve im ersten Test erfolgreich

Die Partie begann aus Sicht der Gäste eher schleppend. Viele Ungenauigkeiten im Passspiel verhinderten einen geordneten Spielaufbau, wodurch die Gastgeber früh die Initiative übernahmen. Diese Phase nutzte Schwarza konsequent und ging mit 1:0 in Führung. Trotz vereinzelter Bemühungen fand der SV Stahl im ersten Durchgang nicht richtig ins Spiel, sodass es mit diesem Spielstand in die Pause ging.

Am Samstag absolvierte die Stahl Reserve ihr erstes Testspiel der Vorbereitung. Gegner war die zweite Mannschaft des SV 1883 Schwarza.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich jedoch ein völlig anderes Bild. Die Stahl-Elf agierte deutlich wacher und kontrollierter, die Pässe fanden nun häufiger den Mitspieler und das Spiel verlagerte sich zunehmend in die Hälfte der Gastgeber. In der 52. Minute folgte der verdiente Ausgleich: Pascal Peter vollendete eine starke Vorarbeit von Michel Hantke zum 1:1.

Nun war der SV Stahl klar tonangebend. Rund eine Viertelstunde später drehte Michel Hantke die Partie mit dem Treffer zum 2:1. Nur drei Minuten danach legte er nach und verwandelte einen direkten Freistoß sehenswert zum 3:1.

In der Schlussphase hatte Schwarza dem druckvollen Spiel der Gäste nichts mehr entgegenzusetzen. Der SV Stahl erspielte sich weitere Möglichkeiten, spielte diese jedoch nicht immer konsequent zu Ende. Am verdienten Testspielsieg änderte das jedoch nichts.

Am Ende stand ein starker 3:1-Erfolg, der vor allem auf eine deutliche Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit zurückzuführen war. Daran gilt es anzuknüpfen – mit dem Ziel, künftig von der ersten Minute an voll da zu sein.

Für den SV Stahl II spielten:

Tim Behrendt, Toni Räthe, Paul Czekanowski, Tigran Sahakyan, Tobias Franke, Darius König, Nico Rolle, Kevin Titscher, Justin Krummel, Michel Hantke, Pascal Peter, Christian Grosse

