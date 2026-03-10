SV Stahl Reserve gewinnt letzten Test

Die Gastgeber aus Saalfeld präsentierten sich von Beginn an sehr griffig und robust. Mit viel Einsatz und spielerischer Qualität machten sie es dem SV Stahl nicht leicht, ins Spiel zu finden. Die Gäste hatten zunächst alle Hände voll zu tun, die Angriffsbemühungen der Hausherren unter Kontrolle zu bringen. Dennoch ergaben sich auf beiden Seiten erste Möglichkeiten.

Der SV Stahl hat sein letztes Testspiel der Vorbereitung erfolgreich gestaltet und sich in Saalfeld mit 3:1 durchgesetzt. Personell war die Mannschaft zwar leicht angeschlagen, erhielt jedoch wertvolle Unterstützung von Jens Wolter, Stefan Meyer und Ken Langhammer.

In der 10. Minute ging der SV Stahl nach einer zweiten Ecke in Führung: Pascal Peter stand goldrichtig und brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Front. In der Folge entwickelte sich eine umkämpfte Partie, in der beide Teams immer wieder Nadelstiche setzten.

Kurz vor dem Pausenpfiff legte der SV Stahl nach. Nach einer tollen Vorarbeit von Tigran Sahakyan fiel in der 44. Minute durch Tobias Franke das 2:0 für die Gäste. Mit diesem Ergebnis ging es anschließend in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel sorgte Jens Wolter für einen echten Hingucker: Mit einem direkten Freistoß aus über 30 Metern überraschte er den Torhüter und erhöhte auf 3:0. Der Keeper der Gastgeber war von dem Distanzschuss sichtlich überrascht.

In der Folge kamen die Saalfelder besser ins Spiel. Vor allem nach der Einwechslung eines Spielers der sonst bei der M2 spielt und aushalf, wurde das Offensivspiel der Gastgeber deutlich belebt. Mit viel Tempo und Einsatz brachte er ordentlich Schwung in die Partie.

Die Hausherren belohnten sich schließlich mit dem Anschlusstreffer zum 1:3, nachdem ein Einwurf des SV Stahl missglückte und Saalfeld die Situation ausnutzen konnte. Trotz weiterer Bemühungen blieb es jedoch beim verdienten Sieg für die Gäste.

Am Ende steht ein verdienter Erfolg für den SV Stahl, der damit seine Vorbereitung abschließt. In der kommenden Woche steht bereits der Rückrundenauftakt gegen Kaulsdorf II an – dann wird sich zeigen, wie gut die Mannschaft für die Pflichtspiele gerüstet ist.

Für den SV Stahl II spielten:

Sebastian Lange, Jens Wolter, Toni Räthe, Paul Czekanowski, Tobias Franke, Ken Langhammer, Nico Rolle, Stefan Meyer, Jonas Grieser, Tim Behrendt, Darius König, Pascal Peter, Tigran Sahakyan, Christian Große

STAHL FEUER