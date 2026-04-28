SV Stahl punktet auch im Hexenkessel

In einer intensiven Partie im Gräfinauer Hexenkessel sicherte sich der SV Stahl – trotz des Ausfalls von fünf Stammspielern – am Ende ein hart erkämpftes Unentschieden. Dabei sah es lange Zeit nach einem Auswärtserfolg für Uborn aus.

Auch nach der Pause zeigte sich ein ähnliches Bild. Gräfinau drückte, doch Uborn setzte den entscheidenden Nadelstich: Nach einem schnellen Konter über die linke Seite startete Nick einen langen Lauf und legte den Ball mustergültig in den Strafraum, wo David eingelaufen war und souverän auf 2:0 erhöhte.

Gräfinau erwischte den besseren Start und war zunächst die spielbestimmende Mannschaft. Dennoch war es Uborn, das die erste Chance konsequent nutzte: Ein gut herausgespielter Angriff, beginnend beim Torhüter, wurde von Linde nach einem Steckpass von Nick eiskalt zur Führung abgeschlossen. Trotz des Rückstands blieb Gräfinau die aktivere Mannschaft, scheiterte jedoch entweder am stark aufgelegten Gurke oder an der gut organisierten Defensive.

Gräfinau zeigte sich zwar kurz beeindruckt, steckte jedoch nicht auf und erhöhte die Intensität. Ein zugesprochener Elfmeter nach einem Handspiel hätte den Anschlusstreffer bringen können, doch der Ball segelte deutlich über das Tor. Dennoch blieb die Heimmannschaft dran und belohnte sich wenig später: Nach einem langen Seitenwechsel auf die rechte Seite verschätzte sich ein Abwehrspieler, sodass der Stürmer frei auf das Tor zulaufen und sicher abschließen konnte.

In der Schlussphase warf Gräfinau alles nach vorne. In den letzten fünf Minuten wurde der Druck immer größer – mit Erfolg: Nach einer Ecke konnte der Ball nicht konsequent geklärt werden und landete schließlich im Netz. Aus Sicht von Uborn ein bitterer Treffer, da ein Abwehrspieler zuvor regelwidrig am Kopf getroffen wurde und der Treffer eigentlich nicht hätte zählen dürfen.

Am Ende steht dennoch ein leistungsgerechtes Unentschieden, mit dem der SV Stahl zufrieden sein kann, da Gräfinau über weite Strecken mehr für das Spiel getan hat.

Für den SV Stahl spielten:

Sebastian Lange, Ben Gräbedünkel, Julien Straube, David Schmidt, Michel Hantke, Stefan Kohlberg, Sebastian Lindig, Nick Weihrauch, Luca Weidhaas, Anthony Kramer, Daniel Lorber, Philipp Voß

STAHL FEUER 🔥