SV Stahl mit guten Erkenntnissen!

Am Samstag stand für den SV Stahl das zweite Testspiel der Vorbereitung beim Gastgeber aus Ranis auf dem Programm. Trotz erheblicher Personalsorgen zeigte die Mannschaft über weite Strecken eine starke Leistung und verkaufte sich beim 2:4-Endstand deutlich besser, als es das Ergebnis vermuten lässt. Die Anfangsviertelstunde verlief allerdings alles andere als nach Plan. Durch zu einfache individuelle Fehler machte man es dem Gastgeber leicht, der diese konsequent ausnutzte und früh die Weichen auf Sieg stellte. Doch anstatt die Köpfe hängen zu lassen, zeigte der SV Stahl eine beeindruckende Reaktion. Vor allem in der zweiten Halbzeit präsentierte sich die Mannschaft kämpferisch, diszipliniert und deutlich stabiler. Defensiv ließ man kaum noch Chancen zu und setzte Ranis immer wieder unter Druck. Mit großem Einsatz versuchte das Team, das Spiel noch zu drehen, erspielte sich dabei mehrere gute Möglichkeiten, konnte diese jedoch nicht konsequent verwerten. Trotz der Niederlage zog das Trainerteam ein positives Fazit. Besonders die Moral und der Einsatz in der zweiten Halbzeit stimmten optimistisch. Die Mannschaft gab sich zu keinem Zeitpunkt auf, kämpfte bis zum Schluss und war dem Anschlusstreffer beziehungsweise einer möglichen Wende mehrfach nah.

Nun gilt es, die individuellen Fehler aufzuarbeiten, weiter konzentriert zu trainieren und den Blick nach vorne zu richten. Bereits am kommenden Samstag wartet mit dem nächsten Testspiel gegen Langewiesen die nächste Gelegenheit, die positiven Ansätze weiter auszubauen.