SV Stahl macht den nächsten Schritt zum Klassenerhalt

Die erste große Möglichkeit hatten die Gastgeber bereits in der 7. Minute, doch Alex hielt glänzend und bewahrte seine Mannschaft vor dem Rückstand. In der Folge wurde Blankenhain stärker und erspielte sich weitere Chancen, brachte den Ball jedoch nicht über die Linie.

Am Samstag stand für die Stahl-Elf das nächste Ligaspiel auf dem Programm. Dafür reiste man ins Golf Resort nach Blankenhain. Von Beginn an tasteten sich beide Mannschaften zunächst ab – niemand wollte früh ins Risiko gehen.

Die Stahl-Elf konzentrierte sich auf Konter, die zunächst nur zu Halbchancen führten. Kurz vor der Halbzeit zeigten sich die Gäste dann jedoch eiskalt vor dem Tor. Nach einem starken Angriff über Nick auf David fiel die überraschende 1:0-Führung für den SV Stahl, der seine erste große Möglichkeit direkt nutzte. Keine fünf Minuten später legte die Stahl-Elf nach: Nach toller Vorarbeit von Vossi erhöhte Luca mit einer starken Einzelaktion in der Nachspielzeit auf 2:0.

Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause. Die Blankenhainer wirkten geschockt, während die Stahl-Elf mit viel Selbstvertrauen aus der (nicht vorhandenen) Kabine kam.

Direkt nach Wiederanpfiff fiel das 3:0: David setzte Kohle stark in Szene, der den Ball souverän in der langen Ecke versenkte. Die Gastgeber versuchten anschließend noch einmal alles, bissen sich jedoch immer wieder an der konzentrierten Defensive der Stahl-Elf die Zähne aus.

Den Schlusspunkt setzte Tim mit dem Treffer zum 4:0 nach starker Vorarbeit von Calvin und David.

Am Ende steht ein verdienter 4:0-Auswärtssieg für den SV Stahl, der vor allem durch seine Effizienz vor dem Tor und eine konzentrierte Defensivleistung zustande kam. Mit nun 27 Punkten festigt die Stahl-Elf den 9. Tabellenplatz und macht einen weiteren wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt.

Kommende Woche wartet dann das Derby gegen Schwarza.

Für den SV Stahl spielten: Alexander Marko, Ben Gräbedünkel, Julien Straube, Sandro Grieser, David Schmidt, Philipp Voß, Stefan Kohlberg, Jonas Grieser, Nico Rolle, Nick Weihrauch, Tim Teichmann, Luca Weidhaas, Calvin Schwimmer und Daniel Lorber.

STAHL FEUER 🔥