SV Stahl lässt Sieg in Saalfeld in der Schlussphase liegen

Bericht von Kathi Engelmann (SV Stahl Unterwellenborn)

Wir mussten kurz nachdenken, wie wir über das Spiel berichten... Ein Unentschieden, dass sich wie eine Niederlage anfühlt, triffts wahrscheinlich am besten. Unsere Herren waren unübersehbar bis kurz vor Schluss die bessere Mannschaft, setzten die Trainervorgaben maßgeschneidert um und hätten bereits in der ersten Halbzeit genug Chancen gehabt, die Sache klar zu machen. Bishin zu einem Elfer, den sie verschießen. Mit 0:0 ging's in die Halbzeitpause, in der zweiten Hälfte dann dauerte es ein paar Minuten, bis Justin Löbe durch ein Traumtor die Männer in Führung brachte. Sandro Grieser erhöhte nach zwanzig Minuten auf 2:0. Gefühlt war der Drops da schon gelutscht, zumal die Defensive hinten auch keine Angriffe zuließ. Es kam dann aber doch anders: gegen Ende des Spiels schaltete die Hütte in den Verwaltungsmodus bis in der 81. Minute dann der Gegner die Chance nutzte, gepaart mit einem Torwartfehler es dann plötzlich 1:2 stand. Kurz darauf fingen unsere Herren dann durch einen unglücklichen Aufsetzer den Ausgleichstreffer, innerhalb von wenigen Minuten war das starke Spiel der Hütte zu einem bitteren 2:2- Unentschieden geworden. Aber auch das gilt es jetzt zu verarbeiten.