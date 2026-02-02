SV Stahl krönt sich zum Hallenkreismeister M2 wird Fünfter

Ein Titel im regionalen Bereich hat noch gefehlt in der 78 jährigen Geschichte des SV Stahl Unterwellenborn. Jetzt ist er eingefahren! Hallenkreismeister 2026.

In der Geschichte des U‘borner Fußballs gabs das noch nie: Unterwellenborn ist Hallenkreismeister. Dieser Titel fehlte noch, damit nun alles auf regionaler Ebene gewonnen wurde. Obs am neuen Trainer liegt – wir wissen es nicht. Aber was wir wissen: es war eine astreine Teamleistung von vorn bis hinten. Mit zwei Mannschaften zogen die Herren gen Apolda, beide hatten sich überraschend für die Finalrunde qualifiziert. Es fehlte nicht viel, da hätten beide Mannschaften an diesem Tag auch in der Endrunde gestanden, der Zweiten mangelte es aber an einem Tor, sodass die mitangereisten Fans nun nur noch mit der Ersten mitfiebern konnten. Wir bedanken uns aber auch bei der Zweiten für solch ein überragendes Ergebnis! Faszinierend beobachtete man dann die Steigerung des in der Runde verbleibenden Teams von Spiel zu Spiel. Ausnahmslos alle Stahl-Kicker waren in Hochform und machten dann das Wintermärchen wahr: mit einem 2:0 gegen Elxleben, bei dem beide Tore Ben Gräbedünkel schoss sicherten sie sich den Pokal und kratzen damit eine weitere Kerbe in den U’borner Torpfosten, der die Siege der Stahl-Elf trägt. Da kannten dann auch die Fans kein Halten mehr und verdrückten sich die eine oder andere Träne. Wir übrigens auch. HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH unserer Ersten und Zweiten zu dieser geilen Hallensaison!