SV Stahl ist Bereit für den Saisonstart

SV Stahl tankt Selbstvertrauen und lässt Oberweißbach in Hälfte zwei keine Chance

Am Samstag stand für den SV Stahl der letzte Test der Vorbereitung auf dem Programm. Zu Gast in Unterwellenborn war die Kreisliga-Vertretung aus Oberweißbach. Das Spiel begann vielversprechend für die Gastgeber. In der 10. Minute brachte Jan Lorenz den SV Stahl mit 1:0 in Führung. Die Gäste zeigten sich davon jedoch wenig beeindruckt und konnten nur vier Minuten später zum 1:1 ausgleichen.Anschließend übernahm der SV Stahl zunehmend die Kontrolle über das Spiel und blieb die spielbestimmende Mannschaft. Trotz guter Möglichkeiten wollte der zweite Treffer zunächst nicht fallen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff war es dann soweit: Nach toller Vorarbeit von Dustin Jaksch brachte Tim Teichmann den SV Stahl erneut mit 2:1 in Führung. Nach dem Seitenwechsel drehte der SV Stahl dann richtig auf. Die Gastgeber waren nun klar spielbestimmend und ließen den Gästen kaum noch Möglichkeiten, ins Spiel zurückzufinden. Mit sehenswert herausgespielten Treffern schraubte der SV Stahl das Ergebnis schnell auf 4:1. Leo Ott traf dabei doppelt, ein weiterer Treffer ging auf das Konto von David Schmidt. Doch damit war der Torhunger der Stahl-Elf noch lange nicht gestillt. David Schmidt erhöhte auf 5:1, ehe Luca Weidhaas mit einem echten Traumtor das 6:1 erzielte. Den Schlusspunkt setzte schließlich erneut Leo Ott, der mit seinem dritten Treffer an diesem Nachmittag den 7:1-Endstand besorgte.