SV Stahl holt Gold in Königsee

Am Samstag gastierte unsere M1 beim Hallenturnier in Königsee. Gespielt wurde im Modus „Jeder gegen jeden“ mit Hin- und Rückrunde, um den Turniersieger zu ermitteln.

Dank einer sehr guten Torwartleistung von Jonas verhinderte man eine Niederlage.

Im zweiten Spiel zeigte sich unsere Mannschaft dann deutlich verbessert. Gegen Gehren ließ unsere Elf von Beginn an keinen Zweifel aufkommen, dominierte die Partie klar und gewann souverän mit 6:0. Im dritten Spiel gegen den Gastgeber aus Königsee hatte man mehrfach Aluminiumpech, zudem erreichte die Spielweise nicht ganz das Niveau der vorherigen Begegnung. Trotz leichter Überlegenheit sprang am Ende nur ein 1:1 heraus. Das vierte Spiel hatte es dann in sich: Im Topspiel gegen den Ligakonkurrenten aus Schwarza spielten sich unsere Stahl-Kicker regelrecht in einen Rausch und fegten die Landkreis-Kollegen mit einem deutlichen 6:0 vom Feld.

Rückrunde

In der Rückrunde zeigte sich die Mannschaft nochmals gefestigter. Im engen Spiel gegen Oberweißbach setzten sich unsere Jungs mit viel Kampfgeist knapp mit 2:1 durch. Es folgten ein klares 4:0 gegen Gehren sowie ein verdienter 5:2-Erfolg gegen Königsee. Im letzten Spiel des Turniers kam es erneut zum Duell mit Schwarza – es war das entscheidende Spiel um den Turniersieg. Am Ende kämpfte der SV Stahl bis zur letzten Sekunde und holte ein 1:1-Unentschieden, das schließlich den Titel bedeutete. Mit 18 Punkten aus 8 Spielen belegte unsere M1 mit einem Punkt Vorsprung den ersten Platz und durfte den verdienten Turniersieg feiern. Die Mannschaft präsentierte sich über das gesamte Turnier hinweg in sehr solider Form und gewann den Wettbewerb absolut verdient.

Für den SV Stahl spielten:

Jonas Grieser, Leonard Ott, Justin Löbe, Kevin Titscher, Ben Gräbedünkel, Nick Weihrauch, Eric Wahl, Anthony Kramer.

STAHL FEUER