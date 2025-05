SV Stahl hält Druck stand und hat weiter 3 Punkte Vorsprung

Im Spitzenspiel der Liga zeigte der SV Stahl Unterwellenborn eine beeindruckende Leistung und besiegte den FSV Stadtilm deutlich mit 4:0. Bereits in der ersten Halbzeit sorgten die Gastgeber für klare Verhältnisse und legten den Grundstein für den verdienten Heimsieg.Ein Blitzstart bringt dabei die schnelle Führung: nach einer ausgeglichenen Anfangsphase übernahm der SV Stahl zunehmend die Kontrolle und ging in der 18. Minute verdient in Führung. Nach einer präzisen Flanke von Robert war Linde zur Stelle und verwandelte zum 1:0. Nur eine Minute später legte David das 2:0 nach – sehenswert in Szene gesetzt durch einen starken Pass von Jan. Der Druck blieb hoch, und in der 30. Minute fiel das 3:0. Nach einer Ecke lenkte ein Stadtilmer Verteidiger den Ball unglücklich ins eigene Netz. Offiziell wurde der Treffer Ben zugeschrieben. Den Schlusspunkt einer überragenden ersten Halbzeit setzte erneut Linde, der nach starker Vorarbeit von Jan in der 45. Minute seinen zweiten Treffer markierte. Auch nach dem Seitenwechsel dominierte der SV Stahl das Geschehen.Trotz zahlreicher Chancen blieb ein weiterer Torerfolg aus – entweder fehlte die letzte Präzision oder der gegnerische Torhüter konnte parieren. Defensiv ließ man nichts anbrennen, sodass der klare 4:0-Sieg zu keiner Zeit in Gefahr geriet.

