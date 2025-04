SV Stahl fährt gegen Gehren den nächsten Ligasieg ein

Bericht von Christian Ebsen (SV Stahl Unterwellenborn)

Der SV Stahl Unterwellenborn sicherte sich am Wochenende einen verdienten 5:2-Heimsieg gegen den SV Gehren. Trotz einiger Wackler im Spielverlauf zeigte die Mannschaft über weite Strecken, warum sie als Favorit in die Partie ging. Die Anfangsphase gehörte klar den Gastgebern. Bereits in der 8. Spielminute köpfte Ben nach Flanke von Kohle zur frühen 1:0-Führung ein. In den folgenden Minuten verlor das Spiel jedoch deutlich an Qualität – Unkonzentriertheiten, zahlreiche Ballverluste und ungenaue lange Bälle prägten das Bild. Zwischen Minute 10 und 30 lief bei Stahl wenig zusammen. Erst ab der 31. Minute kam wieder mehr Struktur ins Spiel, was prompt belohnt wurde: nach einem sehenswerten Angriff erhöhte Vossi auf 2:0, vorbereitet durch Jan. Kurz vor dem Pausenpfiff musste man jedoch durch eine Unachtsamkeit den Anschlusstreffer zum 2:1 hinnehmen – ein ärgerliches Gegentor zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt. In der Halbzeit appellierte der Trainer zu mehr Konzentration und Spielkontrolle – und seine Worte fruchteten. Zwar blieb das Spiel weiter umkämpft, doch Stahl trat nun stabiler auf. In der 62. Minute stellte David nach starker Vorarbeit von Jan den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Nur vier Minuten später wurde die Partie jedoch erneut spannend: nach einem eigenen Eckball ließ man sich auskontern – das 3:2 folgte. Bis zur 85. Minute blieb das Spiel offen, dann machte Unterwellenborn endgültig den Deckel drauf. Leo traf in der 86. Minute nach Vorlage von David zum 4:2, ehe Nick mit einem satten Weitschuss – ebenfalls vorbereitet von David – den 5:2-Endstand markierte.