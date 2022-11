SV Stahl fährt erneut 3 Punkte ein

Spielbericht von Kathi Engelmann und Christian Eberhardt (SV Stahl Unterwellenborn)

Also um ehrlich zu sein, schwitzten wir zu Beginn der Partie mächtig in der Unterhose: unsere Gastgeber spielten da deutlich agiler und kraftvoller und erwirtschaftete auch so schon zeitig zwei Chancen, die allerdings und glücklicherweise am Tor vorbei ging bzw gut von unserem Starkeeper Alex gehalten wurde. Wir sahen auch noch einen Angriff über links mit folgender Flanke, die Alex wieder gut hält. Nach dieser ersten Viertelstunde krähte dann der Hahn auch für unsere Jungs. David Schmidt und Patrick Hohmuth starteten dann mehrfach zum Angriff, zwei davon wurden allerdings vom Schiri mit dem Abseitspfiff unterbrochen (obwohl es Experten zufolge keins war, aber was solls). Das 1:0 dann zur Erleichterung aller in Minute 25: David läuft auf der Grundlinie entlang, spielt in den Strafraum auf Leo, der den Führungstreffer erzielt. Das Abseitsthema wurde in den folgenden Minuten des Öfteren von unseren Herren interpretiert. Zwei Chancen waren dann doch regelkonform, wurden aber vom gegnerischen Keeper gut gehalten. Mit dem 1:0 ging es dann in die Kabine. Nach der Pause sahen wir konzentrierte Stahl-Männer, die 45 Minuten nix zuließen. David spielte einen super Angriff bei dem er alleine aufs Tor zulief, den Torwart aber direkt anspielte und damit nicht verwerten konnte. Dieselbe Situation etwas später, dieses Mal spielte er allerdings ab… da lief aber leider keiner mit ein. In der 65. Minute dann die Erlösung durch Patrick Hohmuth der Dank Vorlage von Jan-Niklas Lorenz auf 2:0 erhöht. Coach Michel Hellwig zeigte sich sehr zufrieden insbesondere mit der zweiten Halbzeit. So kanns weitergehen, Jungs.