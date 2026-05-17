SV Stahl erreicht 30 Punkte und gewinnt das Derby

Am Samstag stand für den SV Stahl das Derby gegen Schwarza auf dem Programm. Nach dem Auswärtssieg in Blankenhain wollte die Mannschaft den nächsten Dreier nachlegen – am Ende gelang dies mit einer starken zweiten Halbzeit und einem verdienten 4:2-Erfolg.Die Partie begann allerdings alles andere als optimal für den SV Stahl. Die Gäste aus Schwarza waren von Beginn an hellwach und gingen bereits nach zwei Minuten mit 1:0 in Führung. In den ersten 15 Minuten bestimmte Schwarza klar das Spielgeschehen, während Unterwellenborn kaum Zugriff fand. Auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit blieben die Gäste die aktivere Mannschaft und erspielten sich mehrere gute Möglichkeiten, verpassten es jedoch, den zweiten Treffer nachzulegen. Der SV Stahl kam nur selten gefährlich vor das Tor – die beste Chance hatte David Schmidt, dessen Abschluss an die Latte klatschte. Kurz vor der Pause dann die glückliche Szene für Stahl: In der Nachspielzeit wollte ein Schwarzaer den Ball im Mittelfeld per Grätsche klären, bugsierte ihn dabei jedoch unglücklich aus rund 40 Metern ins eigene Netz. Mit dem schmeichelhaften 1:1 ging es aus Unterwellenborner Sicht in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich der SV Stahl deutlich verbessert. Die Mannschaft gewann mehr Zweikämpfe und kam besser ins Spiel. Ein Freistoß sorgte erstmals für Gefahr, doch der Gästetorwart konnte parieren. Auf der anderen Seite zeigte Sebastian Lange sein Können und hielt stark gegen die nächste Großchance der Gäste. Die Partie entwickelte sich nun zu einem offenen Derby auf Augenhöhe. Leonard Ott hatte anschließend die große Möglichkeit zur Führung, scheiterte jedoch erneut am starken Keeper der Gäste. In den letzten zehn Minuten wurde es dann hitzig – und der SV Stahl schlug eiskalt zu. Nach einem Zweikampf im Strafraum entschied der Schiedsrichter etwas glücklich auf Elfmeter. Tim Teichmann übernahm Verantwortung und verwandelte sicher zum 2:1. Direkt danach legte Stahl nach: Bei einem Freistoß aus dem Halbfeld brachte Nick Weihrauch den Ball scharf in den Strafraum, wo Sandro Grieser per Kopf zum 3:1 traf. Schwarza gab sich jedoch noch nicht geschlagen und bekam ebenfalls einen Strafstoß zugesprochen, den die Gäste zum 3:2-Anschluss verwandelten. Den Schlusspunkt setzte schließlich David Schmidt mit einem direkt verwandelten Freistoß zum 4:2-Endstand. Aufgrund der starken zweiten Halbzeit erkämpfte sich der SV Stahl verdient die nächsten drei Punkte, profitierte jedoch auch von der schwachen Chancenverwertung der Gäste, die es zuvor versäumt hatten, frühzeitig auf 2:0 zu erhöhen.

Mit nun 30 Punkten steht der SV Stahl dicht vor dem rechnerisch gesicherten Klassenerhalt.