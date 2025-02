SV Stahl erneut siegreich

Am Samstag stand für die Stahl-Elf um ihren neuen Coach der zweite Test an. Der Gegner war der Kreisoberligist aus Ostthüringen, der @tsv1880ruedersdorf. Nachdem man vergangene Woche deutlich mit 10:1 gewann, hatten die Herren heute einen Gegner auf Augenhöhe vor sich.

In der ersten Halbzeit fanden die Gastgeber gut ins Spiel, während die Stahl-Elf 20 Minuten benötigte, um sich reinzufiddeln. In dieser dominanten Phase erspielte sich das Team gute Möglichkeiten, verpasste aber in entscheidenden Momenten den Abschluss. Im Spiel nach vorne wurden einige Angriffe nicht konsequent zu Ende gespielt, sodass es nach 45 Minuten 0:0 stand.

Die Mannschaft versuchte in der zweiten Hälfte dann, das, was bisher Tore verhinderte, umzusetzen – und es gelang. Trotz einer Möglichkeit, die die U'borner zuließen, spielten sie die gesamte zweite Hälfte sehr dominant. Nach 70 Minuten strahlte der Gegner nicht mehr die notwendige Kraft aus, sodass sich die U'borner viele Chancen erspielten, diese jedoch nicht nutzten.