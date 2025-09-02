SV Stahl erkämpft ersten Punktgewinn

In der ersten Halbzeit hatten die Gastgeber die ersten beiden Chancen, doch Torwart Alexander Marko hielt stark. Danach kam die Stahl-Elf besser ins Spiel und erspielte sich einige Chancen, die jedoch ungenutzt blieben. In der 23. Minute erzielte Daniel Lorber nach einer Ecke das verdiente 0:1 für den SV Stahl. Bis zur Pause hatte die Uborner Mannschaft das Spiel im Griff, leistete sich jedoch ein Foul im Strafraum, wodurch Weimar den Ausgleich zum 1:1 erzielen konnte. In der zweiten Halbzeit wurde Weimar wieder stärker, doch das nächste Tor erzielte der SV Stahl: Anthony Kramer brachte eine klasse Flanke, die Verteidiger konnten nicht klären, sodass es zu einem Eigentor kam. Die Führung hielt jedoch nicht lange – direkt nach dem Anstoß erzielte Weimar das 2:2. Bis zum Schlusspfiff war Weimar spielbestimmend, konnte die Überlegenheit und ihre Chancen aber nicht nutzen. Alexander Marko hielt zweimal überragend und sicherte damit das Unentschieden.

Am Ende ein hart erkämpftes Unentschieden für den SV Stahl, der damit den ersten Punkt der Saison einfuhr. Nächste Woche kommt Teichel nach Unterwellenborn. Wir dürfen gespannt sein, wie sich das Spiel entwickelt.