SV Stahl enttäuscht gegen Arnstadt 2

Ein Spiel, das schnell erzählt ist: Der SV Stahl unterlag mit 1:3 und ließ dabei Kampfgeist und Aggressivität über weite Strecken vermissen. Die Folge waren zu einfache Gegentore, dazu kam eine mangelhafte Chancenverwertung.

Der Gegner zeigte sich dagegen eiskalt – wenige Möglichkeiten reichten, um den Sieg klarzumachen.