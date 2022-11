SV Stahl entscheidet Derby für sich

Spielbericht von Kathi Engelmann und Christian Eberhardt (SV Stahl Unterwellenborn)

Am Samstag begrüßten wir zum Abschluss der Hinrunde die Zweite des FC Saalfeld auf heimischen Rasen zum Derby. Die Anspannung war groß, aber ebenso die Lust auf einen Sieg. Der sollte es am Ende auch werden, soviel können wir schon einmal spoilern. Das 1:0 in der Minute lies dann auch nicht lange auf sich warten. Der Ball hatte schon Berührungspunkte mit den Händen des Saalfelder Tormannes, als David Schmidt sich energisch dazwischen drängelte und per Kopf zur Führung traf. Bis zur Halbzeit lag die Kontrolle klar bei unseren Herren, allerdings vermochten sie es auch nicht, die gebotenen Chancen zu verwandeln. Mit dem 1:0 ging es in die Kabine. Nach der Pause grüßte dann das tägliche Murmeltier: die Herren brauchten eine gefühlte Ewigkeit, um erneut ins Spiel zu finden. Der Ausgleich fällt dann ganz unglücklich durch ein Eigentor von Klaus, der anstatt zum Tormann direkt zurück ins Tor spielte. Shit happens … Danach stieg die Spannung natürlich ins unermessliche, da Saalfeld zu diesem Zeitpunkt deutlich gestärkt im Spiel stand. Das 2:1 dann hatte auch wieder was mit Fußball zu tun: Nick passt auf Homer, der zur erneuten Führung verwandelt. Ebendieser schaffte es dann auch mit einem Elfmeter den Schlusspunkt zum 3:1 zu setzen. Ein verdienter und gerechtfertigter Sieg also zusammenfassend für unsere Erste, die sich mit drei Punkten und dem zweiten Platz in der Tabelle in die Winterpause verabschiedet