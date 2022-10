SV Stahl durch Personalnot in Elgersburg ohne Chance

Spielbericht von Kathi Engelmann und Christian Eberhardt (SV Stahl Unterwellenborn)

Die Herren der Ersten traten personalgeschwächt am Samstag in Elgersburg an: deutlich an diesem Tag zu sehen war die komplette Unterlegenheit unserer Elf. Es erschien, als ob die Männer ständig einen Schritt zu spät waren. Die Elgersburger spielten lange Bälle, die ihr Ziel selten verfehlten und nicht unter Kontrolle zu bekommen waren. Beinahe chancenlos fiel dann ein Tor nach dem anderen, sodass es zum Schluss 4:0 stand (12., 22., 51., 67. Minute) . Zwei Chancen unsererseits konnten wir nicht nutzen, deutlich merkte man auch die Abwesenheit einiger Stammspieler. Die verdiente Niederlage gegen den nun Tabellenersten tut natürlich trotzdem weh.