SV Stahl bleibt sieglos bei den Testspielen!

SV Stahl unterliegt Tonndorf – Chancenverwertung bleibt Schwachpunkt Auch im vierten Testspiel in Folge bleibt der SV Stahl sieglos. Gegen den SV Tonndorf zeigte die Mannschaft erneut zu viele Unstimmigkeiten im Spielaufbau und vergab zu viele gute Torchancen.Die Anfangsphase erinnerte stark an das Duell gegen Triptis: Die Stahl-Elf wirkte unkonzentriert, einfache Pässe fanden oft nicht den Mitspieler, und auf dem Platz fehlte die nötige Kommunikation.Die Gäste nutzten einen frühen individuellen Fehler eiskalt zum 0:1. Nach dem Gegentreffer kam etwas mehr Bewegung ins Spiel der Gastgeber. In der 24. Minute setzte Stefan Kohlberg mit einem perfekten Zuspiel Leo Ott in Szene, der souverän zum 1:1 ausglich. Doch nur vier Minuten später führte ein Ballverlust am eigenen Sechzehner erneut zur Gästeführung. Bis zur Pause hatte Stahl noch einige gute Möglichkeiten, scheiterte jedoch entweder am Torhüter oder an der eigenen Präzision – so ging es mit einem 1:2 in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gastgeber zunehmend das Kommando. Der Ball lief nun besser, Chancen wurden herausgespielt – doch wie schon so oft in der Vorbereitung blieben sie ungenutzt. Tonndorf hingegen zeigte sich erneut kaltschnäuzig: In der 75. Minute nutzten die Gäste eine Unachtsamkeit in der Hintermannschaft und stellten auf 1:3. In der Schlussphase versuchte Stahl noch einmal alles, doch am Ergebnis änderte sich nichts. Trainer und Team wirken etwas verwundert, warum es aktuell nicht richtig läuft. Die Konzentration war nicht voll da und an der Chancenverwertung muss dringend gearbeitet werden. Am kommenden Samstag steht mit dem Auftaktgegner Martinroda ein echter Härtetest bevor. Ob der SV Stahl dort die Wende schafft, bleibt abzuwarten!

