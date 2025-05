SV Stahl besiegt auch Geratal 2

Von Beginn an übernahm unsere Elf die Spielkontrolle, bereits in der 15. Minute wurde diese Überlegenheit belohnt: Julien erkämpfte sich mit starkem Einsatz den Ball, legte überlegt auf Jan ab, der zur verdienten 1:0-Führung einschob. Danach ließen wir allerdings etwas nach. Es fehlte an Druck nach vorne, kleine Unachtsamkeiten schlichen sich ein. Kurz vor der Pause nutzten die Gäste ein Missverständnis in der Abwehr eiskalt zum Ausgleich – 1:1, gleichzeitig auch der Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel gehörte die erste Großchance den Gästen: Ein Pfostenschuss sorgte für Aufregung, doch Basti war beim Nachschuss zur Stelle und verhinderte Schlimmeres. Ab der 50. Minute übernahm der SV Stahl wieder die Kontrolle, ließ jedoch mehrere gute Gelegenheiten ungenutzt. In der 66. Minute war es dann ein Standard, der die Wende brachte: Bens Kopfball landete an der Latte, Linde reagierte Blitzschnell und drückte den Ball zur erneuten Führung über die Linie – 2:1. Nur sieben Minuten später sorgte Leo für die Entscheidung. Zwar bekam er den Pass von Linde zunächst nicht, setzte den Gästekeeper aber energisch unter Druck, erkämpfte sich das Spielgerät und vollendete zum 3:1-Endstand.

Fazit: