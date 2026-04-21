SV Stahl baut Vorsprung auf die Abstiegsplätze weiter aus

Am Sonntag gastierte die Stahl-Elf in Arnstadt. Nach dem Erfolg gegen Ilmenau sollte direkt der nächste Dreier folgen und die Gäste legten los wie die Feuerwehr. Keine zwei Minuten waren gespielt, da gingen die Uborner bereits in Führung: Luca Weidhaas spielte den Ball auf Ben Gräbedünkel, der nach innen zog und den Ball sehenswert in den Winkel schlenzte. Der SV Stahl war von Beginn an hellwach und legte früh nach. In der 10. Minute reagierte Sandro Grieser infolge eines Standards blitzschnell und jagte den Ball nach einem Abpraller des Torhüters kompromisslos ins Netz.Die Gastgeber fanden kaum ins Spiel, ein Abschluss in der 19. Minute ging knapp über das Tor. Viel mehr ließ die Uborner Hintermannschaft nicht zu.

Die Gäste blieben konzentriert und erhöhten noch vor der Pause auf 3:0: Nach einer starken Aktion von Nick Weihrauch legte dieser für Jan Lorenz auf, der sicher vollendete. Mit dieser verdienten Führung ging es in die Kabinen. Auch in der zweiten Hälfte dominierte der SV Stahl das Geschehen, allerdings nicht mehr in der Klarheit wie in Hälfte eins. Nichtsdestotrotz folgte in der 56. Minute das 4:0: Während eines Konters spielte Jan Lorenz auf David Schmidt, der cool und abgeklärt einschob. In der Folge ließen die Gäste Arnstadt etwas mehr ins Spiel kommen und kassierten das 1:4. Bis zum Abpfiff behielt der SV Stahl jedoch die Kontrolle und hatte sogar noch Chancen, das Ergebnis weiter auszubauen. Am Ende blieb es beim souveränen 4:1-Auswärtssieg. Mit dem zweiten Sieg in Folge macht der SV Stahl einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Mit nun 23 Punkten belegen die Uborner Rang 9 und bauen den Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz auf neun Punkte aus.

Nächste Woche wartet mit dem Auswärtsspiel in Gräfinau die nächste Herausforderung – eine unbequeme Aufgabe, bei der sich zeigen wird, ob die Serie weiter ausgebaut werden kann.